Aracın değerinden yüksek olacak! Trafik cezaları 200 bin liraya kadar çıkıyor

Trafikte devrim gibi düzenlemeler geliyor! Trafik cezalarının caydırıcı olması için çalışmalar devam ediyor. Cezaların artırılmasına yönelik olarak Meclis'te görüşmeler başlayacak.
Teklife göre trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inenlere 180 bin lira para cezası kesilecek. Bu kişilerin sürücü belgeleri 60 gün geri alınacak ve araçları 30 gün trafikten yasaklanacak.
Hız sınırlarına uymayanlara cezalar artırılıyor. Hız sınırlarını 6-10 kilometre/saat aşanlara 2 bin lira, 11-15 kilometre/saat aşanlara 4 bin lira, 16-20 kilometre/saat aşanlara 6 bin lira, 21-25 kilometre/saat aşanlara 8 bin lira, 26-35 kilometre/saat aşanlara 12 bin lira, 36-45 kilometre/saat aşanlara 15 bin lira, 46-55 kilometre/saat aşanlara 20 bin lira, 56-65 kilometre/saat aşanlara 25 bin lira, 66 kilometre/saat ve daha fazlasını aşanlara 30 bin lira idari para cezası verilecek. Hız sınırını 46-55 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin 30 gün, 56-65 kilometre/saatten fazla aşanların gün, 66 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin ise 90 gün süreyle sürücü belgeleri alınacak.
Cankurtaran araçları, yaralı veya acil hasta taşıyan araçlar ile itfaiye ve orman yangınlarıyla mücadele eden araçlara yer açmayan ve gerekiyorsa durmayan sürücülere 46 bin lira para cezası verilecek ve sürücü belgeleri 30 gün süreyle alınacak.
Trafik cezalarının 200 bin liraya kadar yükselmesi bekleniyor. İlan sitelerinde fiyatı 200 bin liraya kadar olan yerli ve ithal araçlar bulunuyor. 1970'li modellerden 2012 modele kadar araçlar satılıyor ve trafikte bulunuyor. Sadece satılık olarak 19 bin civarında düşük fiyatlı otomobil bulunuyor.
Bu araçlara ceza kesilmesi halinde sahiplerinin nasıl ödeme yapacağı ya da cezayı ödeyip ödemeyeceği konusunda belirsizlikler var. Değeri 50-60 bin lira olan otomobile 200 bin lira ceza kesilmesi halinde araç sahibinin ödeme yapmaması halinde banka hesaplarına, taşınır ve taşınmaz mallarına Maliye tarafından haciz konması ihtimali ortaya çıkıyor. Bunun dışında aracın trafik cezası olmasından dolayı muayeneye girmeme durumu da ortaya çıkıyor.
Büyük ceza yazılan değeri düşük araçlar muayene yapılamadığı için trafiğe de çıkamayacağından park halinde çürümeye terk edilebilir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum