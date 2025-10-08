FİNANS

Aracın değerinden yüksek olacak! Trafik cezaları 200 bin liraya kadar çıkıyor

Trafik cezalarının caydırıcı olması için harekete geçildi. Yeni trafik cezalarının Meclis'ten geçmesi halinde cezalar araçların değerinden daha yüksek olacak. Değeri 50-60 bin lira olan otomobile 200 bin lira ceza kesilmesi halinde ne olacak? Haciz ihtimali var mı? İşte detaylar...

Aracın değerinden yüksek olacak! Trafik cezaları 200 bin liraya kadar çıkıyor
Cansu Akalp

Trafikte devrim gibi düzenlemeler geliyor! Trafik cezalarının caydırıcı olması için çalışmalar devam ediyor. Cezaların artırılmasına yönelik olarak Meclis'te görüşmeler başlayacak.

Teklife göre trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inenlere 180 bin lira para cezası kesilecek. Bu kişilerin sürücü belgeleri 60 gün geri alınacak ve araçları 30 gün trafikten yasaklanacak.

MAKAS, DRİFT VE ABART EGZOS

  • Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirenler, otoyollarda veya yerleşim yeri dışındaki bölünmüş karayollarında araçlarını ters istikamette sürenler, araçlarını konvoy şeklinde veya münferiden sürerken diğer araçların geçişini zorlaştıracak veya tehlikeye sokacak şekilde keyfi hareketlerle trafiğin akışını kısmen veya tamamen engelleyecek şekilde araçlarını karayolu üzerinde durduranlar 90’ar bin lira cezaya çarptırılacak. Ayrıca sürücü belgeleri 60 gün geri alınacak ve araçlar 30 gün trafikten men edilecek.
  • Mevzuata uygun olmayan teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte (abarth egzoz-özel ses düzenekli) olması durumunda 16 bin lira ceza uygulanacak.
  • Drift atmanın cezası 46 bin 392 liradan 140 bin liraya çıkarılacak ve sürücü belgeleri 60 gün geri alınacak. Bu kişiler de psiko-teknik değerlendirmeden geçirilecek. Araçlarda yönetmeliğe uymayan ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazları ile sürücünün izleme ve kullanma sahası içinde kalan görüntü cihazları için 21 bin lira ceza uygulanacak.

Aracın değerinden yüksek olacak! Trafik cezaları 200 bin liraya kadar çıkıyor G1

Hız sınırlarına uymayanlara cezalar artırılıyor. Hız sınırlarını 6-10 kilometre/saat aşanlara 2 bin lira, 11-15 kilometre/saat aşanlara 4 bin lira, 16-20 kilometre/saat aşanlara 6 bin lira, 21-25 kilometre/saat aşanlara 8 bin lira, 26-35 kilometre/saat aşanlara 12 bin lira, 36-45 kilometre/saat aşanlara 15 bin lira, 46-55 kilometre/saat aşanlara 20 bin lira, 56-65 kilometre/saat aşanlara 25 bin lira, 66 kilometre/saat ve daha fazlasını aşanlara 30 bin lira idari para cezası verilecek. Hız sınırını 46-55 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin 30 gün, 56-65 kilometre/saatten fazla aşanların gün, 66 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin ise 90 gün süreyle sürücü belgeleri alınacak.

30 GÜN SÜREYLE EHLİYETLERİ ALINACAK!

Aracın değerinden yüksek olacak! Trafik cezaları 200 bin liraya kadar çıkıyor G2

Cankurtaran araçları, yaralı veya acil hasta taşıyan araçlar ile itfaiye ve orman yangınlarıyla mücadele eden araçlara yer açmayan ve gerekiyorsa durmayan sürücülere 46 bin lira para cezası verilecek ve sürücü belgeleri 30 gün süreyle alınacak.

19 BİNE YAKIN ARACIN FİYATI 200 BİN LİRA!

Aracın değerinden yüksek olacak! Trafik cezaları 200 bin liraya kadar çıkıyor G3

Trafik cezalarının 200 bin liraya kadar yükselmesi bekleniyor. İlan sitelerinde fiyatı 200 bin liraya kadar olan yerli ve ithal araçlar bulunuyor. 1970'li modellerden 2012 modele kadar araçlar satılıyor ve trafikte bulunuyor. Sadece satılık olarak 19 bin civarında düşük fiyatlı otomobil bulunuyor.

Aracın değerinden yüksek olacak! Trafik cezaları 200 bin liraya kadar çıkıyor G4

Bu araçlara ceza kesilmesi halinde sahiplerinin nasıl ödeme yapacağı ya da cezayı ödeyip ödemeyeceği konusunda belirsizlikler var. Değeri 50-60 bin lira olan otomobile 200 bin lira ceza kesilmesi halinde araç sahibinin ödeme yapmaması halinde banka hesaplarına, taşınır ve taşınmaz mallarına Maliye tarafından haciz konması ihtimali ortaya çıkıyor. Bunun dışında aracın trafik cezası olmasından dolayı muayeneye girmeme durumu da ortaya çıkıyor.

ÇÜRÜMEYE TERK EDİLEBİLİR!

Aracın değerinden yüksek olacak! Trafik cezaları 200 bin liraya kadar çıkıyor G5

Büyük ceza yazılan değeri düşük araçlar muayene yapılamadığı için trafiğe de çıkamayacağından park halinde çürümeye terk edilebilir.

