En çok satılan arabalar belli oldu! İlk sıra değişmedi... İşte ilk 10'daki marka ve modeller

Türkiye'de yılın 9 ayında en çok satılan otomobiller belli oldu. Renault Clio, yılın 9 ayında en çok satılan otomobiller listesinde ilk sıradaki yerini korudu. İkinci sırada 27 bin 420 ile Tesla Model Y bulunurken, 26 bin 933 ile Renault Megane sedan listede üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye'de yılın 9 ayında en çok satılan otomobiller netleşti. AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilere göre, otomobil satışları, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,98 artarak 742 bin 687, hafif ticari araç satışları da yüzde 5,92 yükselerek 184 bin 960 olarak gerçekleşti.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları da aynı dönemde yüzde 9,15 artarak 927 bin 647 oldu.

Eylülde ise otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen senenin aynı ayına göre yüzde 25,71 artarak 110 bin 302, aynı dönemde otomobil satışları yüzde 26,77 yükselerek 88 bin 274 oldu. Hafif ticari araç pazarı eylülde yüzde 21,66 büyüyerek 22 bin 28 adet olarak kayıtlara geçti.

TÜRKİYE’DE 9 AYDA EN ÇOK SATILAN OTOMOBİL RENAULT CLİO OLDU

Yılın 9 ayında Türkiye’de model bazında en çok satılan otomobiller listesinin ilk sırası değişmezken, listenin ilk 10’unda tamamen elektrikli araçlar varlığını 2 modelle sürdürdü.

Aynı dönemde model bazında satışlarda Renault Clio 34 bin 151 ile Türkiye’de en çok satılan otomobil oldu. İkinci sırada 27 bin 420 ile Tesla Model Y bulunurken, 26 bin 933 ile Renault Megane sedan listede üçüncü sırada yer aldı.

Bu dönemde Togg T10X en çok satılan otomobiller listesinde dördüncü sırada yer alırken geçen yılın aynı döneminde 17 bin 49 satış ile yedinci sırada idi. Söz konusu dönemde T10X satışlarındaki artış yüzde 29,8 olarak hesaplandı.

Bahsedilen dönemde en çok satılan beşinci otomobil 19 bin 534 ile BYD Seal U olurken, Fiat Egea 18 bin 323 ile altıncı, Toyota C-HR 17 bin 755 satışla yedinci sırada konumlandı.

T10F ELEKTRİKLİ OTOMOBİL PAZARINA GÜÇLÜ GİRİŞ YAPTI

Türkiye'de 15 Eylül itibarıyla satışa sunulan Togg'un yeni modeli T10F, geçen ay 1194'lük satışla elektrikli araç pazarında en çok satılan ikinci elektrikli otomobil olurken aynı dönemde elektrikli araç satışlarında Tesla 1664 adetle ilk sırada yer aldı. Togg'un ilk modeli T10X ise 1061 adetle üçüncü sıraya yerleşti. (AA)

İŞTE EN ÇOK SATILAN ARABALAR

ODMD verilerine göre, 2025'in eylül ayı ve ocak-eylül döneminde en çok satılan ilk 10 otomobil şöyle:

Marka: RENAULT

Model: Clio

Alt Model: Clio HB

Yakıt Tipi: Benzin

Eylül: 3.707

Ocak/Eylül: 34.151

Marka: TESLA

Model: MODEL Y

Alt Model: MODEL Y

Yakıt Tipi: Elektrik

Eylül: 1.664

Ocak/Eylül: 27.420

Marka: RENAULT

Model: Megane

Alt Model: Megane Sedan

Yakıt Tipi: Benzin

Eylül: 3.887

Ocak/Eylül: 26.933

Marka: TOGG

Model: T10X

Alt Model: T10X

Yakıt Tipi: Elektrik

Eylül: 1.061

Ocak/Eylül: 22.131

