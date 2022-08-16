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Sadece 2 araç kaldı! ÖTV umudu bitti: Otoda yeni beklenti ‘matrah düzenlemesi’

16.08.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobil piyasasında ÖTV tartışması ve oluşturduğu belirsizliğine Hazine Bakanı Nureddin Nebati son noktayı koyarak gündemlerinde olmadığını söyledi. ÖTV umudu rafa kalkan piyasanın şimdiki beklentisi ise matrahlarda düzenleme oldu. Son zamlar sonrasında yüzde 80 ÖTV diliminin altında kalan model sayısı ikiye düşerken, en ucuz otomobilin fiyatı 400 bin TL’ye dayandı. Ancak bu rakamın altında sıfır araç sayısı da oldukça azaldı.

İkinci el otomobil satışına 6 ay ve 6 bin kilometre sınırını içeren düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle otomobil satışlarında haksız kazanç elde edilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

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İkinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe 1 Temmuz 2023 tarihinden önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamayacak. Bakanlık, bu tarihi 6 aya kadar uzatmaya yetkili olacak.
İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler adına bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının ise 15 Eylül 2022 tarihine kadar pazarlanması veya satılması mümkün olacak. Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütecek.

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FİYATLARI ARTIRAN 100 BİN KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fahiş fiyat artışına sebep olan 100 bin mükellef tespit edildiğini duyurdu. Saha denetimlerinin sürdüğünü belirten Bakan Nebati, "Piyasada spekülasyona sebebiyet veren gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli işlemleri yapmaya başladık" diye konuştu.

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YÜZDE 80 ÖTV DİLİMİNDE SADECE İKİ ARAÇ KALDI

Geçtiğimiz ay gündemi meşgul eden ÖTV söylemlerinin, özellikle ikinci el araçlarda bir miktar da olsa durgunluğa ve dolayısıyla da fiyatlarda bir gevşemeye yol açtı. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin ÖTV indiriminin gündemde olmadığını açıklamasıyla gözler bir başka düzenlemeye çevrildi. ÖTV indiriminden umudu kesen piyasanın, matrah düzenlemesine yönelik beklentisi arttı.
Ağustos ayında gelen yeni zamlarla birlikte yüzde 80 ÖTV diliminin altında kalan model sayısı ikiye düştü. Bu sayı temmuz ayında 10’u geçiyordu. En ucuz otomobilin fiyatı 400 bin TL’ye dayandı. 400 bin TL altındaki model sayısı da bir elin parmaklarını geçmiyor.

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MATRAHLAR DEĞİŞECEK Mİ?

Bu konuda açıklama yapan ODD Başkanı Ali Haydar Bozkurt, “ÖTV’de bir düşüş olacağını zannetmiyorum, ancak matrah güncellemesinin artık yapılması ve ÖTV uygulamasının yeni teknolojileri de teşvik edecek şekilde yeniden ele alınması gerektiğini de belirtmek lazım. Motorlu taşıtlara uygulanan Özel Tüketim Vergisi’nde (ÖTV), 2016 yılından itibaren kademeli bir sisteme geçilmişti. Bugünün koşullarında düşük vergi dilimlerinden faydalanabilen modelin kalmaması tüketiciler yönünden mağduriyete yol açıyor. Bugün itibariyle satışta olan modellerin büyük bölümü yüzde 80’lik vergi diliminde yer alıyor. Bugün baktığımızda özellikle kurlar sebebiyle fiyatların gelmiş olduğu noktada, neredeyse tüm modellerin yüzde 80’lik ÖTV dilimine girmesi bakımından matrah tutarlarının güncellenmesi ile ilgili olarak sektörde bir beklenti oldu.”

İşte Ağustos ayı itibarıyla Türkiye’de satılan en ucuz kampanyalı sıfır otomobiller listesi…

TOYOTA (HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS FİYATLARI)

TOYOTA (HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS FİYATLARI)
Toyota Yaris 1.0 Vision Benzin - 434.550 TL - 460.600 TL - 482.650 TL
Toyota Corolla 1.5 Vision Benzin Manuel - 488.500 TL - 527.600 TL - 539.450 TL
Toyota Corolla Hatchback 1.2 Turbo Dream Multidrive S Benzin Otomatik - 674.000 TL - 714.450 TL - 715.750 TL
Toyota Yaris Cross 1.5 Dream Multidrive S - 667.800 TL - 694.500 TL - 723.600 TL

PEUGEOT (HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS FİYATLARI)

PEUGEOT (HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS FİYATLARI)
Yeni 208 PRIME 1.2 Puretech 75hp MT5 - 454.000 TL - 456.500 TL - 490.000 TL
Peugeot 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT Benzin Manuel - 663.500 TL - 635.000 TL - 644.500 TL

OPEL (HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS FİYATLARI)

OPEL (HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS FİYATLARI)
Opel Corsa 1.2 Benzinli MT-5 75 HP Elegance Manuel - 458.900 TL - 478.900 TL - 488.900 TL
Opel Crossland 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Essential Manuel - 509.700 TL - 525.700 TL - 549.700 TL

NİSSAN (HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS FİYATLARI)

NİSSAN (HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS FİYATLARI)
Micra 1.0 IG-T 92PS X-Tronic CVT Tekna - 526.500 TL - 579.200 TL - 579.200 TL
Juke 1.0 DIG-T 115PS Düz Vites Tekna - 579.500- 607.400 - 619.500
Qashqai 1.3 DIG-T 158PS Düz Vites Tekna - 860.800 TL - 866.800 TL - 866.800 TL

KIA (HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS FİYATLARI)

KIA (HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS FİYATLARI)
Kia PICANTO Feel 1.0L 67 PS AMT - 383.900 TL - 383.900 TL - 442.900 TL
Kia RIO 1.2L 84 PS Cool Benzin Manuel - 396.900 TL - 396.900 TL - 442.900 TL
Yeni Cerato 1.6L 128 PS Elegance Otomatik - 635.900 TL - 635.900 TL - 640.900 TL
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Otomobil
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