Sadece 2 araç kaldı! ÖTV umudu bitti: Otoda yeni beklenti ‘matrah düzenlemesi’

İkinci el otomobil satışına 6 ay ve 6 bin kilometre sınırını içeren düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle otomobil satışlarında haksız kazanç elde edilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

İkinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe 1 Temmuz 2023 tarihinden önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamayacak. Bakanlık, bu tarihi 6 aya kadar uzatmaya yetkili olacak.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler adına bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının ise 15 Eylül 2022 tarihine kadar pazarlanması veya satılması mümkün olacak. Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütecek.

FİYATLARI ARTIRAN 100 BİN KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fahiş fiyat artışına sebep olan 100 bin mükellef tespit edildiğini duyurdu. Saha denetimlerinin sürdüğünü belirten Bakan Nebati, "Piyasada spekülasyona sebebiyet veren gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli işlemleri yapmaya başladık" diye konuştu.

YÜZDE 80 ÖTV DİLİMİNDE SADECE İKİ ARAÇ KALDI

Geçtiğimiz ay gündemi meşgul eden ÖTV söylemlerinin, özellikle ikinci el araçlarda bir miktar da olsa durgunluğa ve dolayısıyla da fiyatlarda bir gevşemeye yol açtı. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin ÖTV indiriminin gündemde olmadığını açıklamasıyla gözler bir başka düzenlemeye çevrildi. ÖTV indiriminden umudu kesen piyasanın, matrah düzenlemesine yönelik beklentisi arttı.

Ağustos ayında gelen yeni zamlarla birlikte yüzde 80 ÖTV diliminin altında kalan model sayısı ikiye düştü. Bu sayı temmuz ayında 10’u geçiyordu. En ucuz otomobilin fiyatı 400 bin TL’ye dayandı. 400 bin TL altındaki model sayısı da bir elin parmaklarını geçmiyor.

MATRAHLAR DEĞİŞECEK Mİ?

Bu konuda açıklama yapan ODD Başkanı Ali Haydar Bozkurt, “ÖTV’de bir düşüş olacağını zannetmiyorum, ancak matrah güncellemesinin artık yapılması ve ÖTV uygulamasının yeni teknolojileri de teşvik edecek şekilde yeniden ele alınması gerektiğini de belirtmek lazım. Motorlu taşıtlara uygulanan Özel Tüketim Vergisi’nde (ÖTV), 2016 yılından itibaren kademeli bir sisteme geçilmişti. Bugünün koşullarında düşük vergi dilimlerinden faydalanabilen modelin kalmaması tüketiciler yönünden mağduriyete yol açıyor. Bugün itibariyle satışta olan modellerin büyük bölümü yüzde 80’lik vergi diliminde yer alıyor. Bugün baktığımızda özellikle kurlar sebebiyle fiyatların gelmiş olduğu noktada, neredeyse tüm modellerin yüzde 80’lik ÖTV dilimine girmesi bakımından matrah tutarlarının güncellenmesi ile ilgili olarak sektörde bir beklenti oldu.”