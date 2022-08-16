SON DAKİKA | Araç alım satımında durmadan fiyatları yükseltiyorlardı! RADAR'a takıldılar, 100 bin kişi...

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den motorlu araç satışlarındaki fahiş fiyatlarla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Bakan Nebati yaptığı açıklamada “Motorlu araç sektöründe haksız fiyat artışına sebep olan 100 bin mükellef RADAR sistemimize takıldı."

SON DAKİKA | ARAÇ ALIM SATIMI KISKAÇ ALTINDA

RADAR sistemiyle araç alım satımını kıskaç altına aldıklarına dikkat çeken Bakan Nebati, şu detayları da paylaştı:

“Buna ek olarak sıfır ve ikinci el araç alım satımı yapan bayi, galerici ve kişiler hakkında da detaylı tespitler yaptık. Vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeyen, piyasada spekülasyona sebebiyet veren gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli işlemleri yapmaya başladık. Saha denetimleri de sürüyor.” ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati, kayıt dışı mücadelede toplumun tüm kesimlerinin desteğinin büyük önem arz ettiğini de vurguladı.



