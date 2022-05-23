Borsa piyasasında fiyatlarda dönem dönem dalgalanmalar yaşanabilir. İşlem gören hisse senedi, bono gibi menkul kıymetlerin alış ve satış fiyatları arasında uçurumlar olabilir. Borsada yatırım yapanların en merak ettiği konular arasında yer alan alış satış farkı nedir? Herhangi bir finansal varlığın alınması için belirlenen fiyata alış fiyatı denilmektedir.

Yine aynı şekilde herhangi bir finansal varlığın satın alınabilmesi amacı ile sunulan fiyata da satış fiyatı denir. Alış satış farkı ise Bid Ask Spread olarak tanımlanmakta, işlem gören herhangi bir finansal ürünün alış fiyatı ile sunulan satış fiyatı arasındaki farkı temsil etmektedir.

Borsada Alış Satış Farkı Nedir?

Günümüzde birçok kişi borsada işlem yaparak birikimlerini değerlendirmektedir. Özellikle hisse senedi, tahvil, finansman bonoları gibi menkul kıymetlerin alım satımı çoğu yatırımcı tarafından tercih edilmektedir. Her işlem gören menkul kıymetin alış fiyatı ile satış fiyatı arasında fark bulunmaktadır. Bu fark bazı durumlarda yükselmekte, bazı durumlarda ise alçalmaktadır. İşlem gören finansal ürüne yatırımcılar tarafından yüksek talep gelirse alış ve satış fiyatı arasındaki fark büyümektedir.

Eğer bu talepte istikrarlılık söz konusu olursa alış ve satış fiyatı arasındaki farkta azalma gözlemlenir. Menkul kıymetlerin alış ve satış fiyatlarının yakından takip edilmesi gerekir. Borsa piyasasında herhangi bir finansal ürün üzerinde alım satım işlemlerini yapmak için yatırım hesabına sahip olmak yeterlidir. Bu hesap ile borsada işlem gören tüm finansal ürünlerde alım satım işlemi yapılabilir.



