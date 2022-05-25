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Ara kazanç ticareti nedir?

23.05.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Finans piyasalarında yatırım yaparken kar elde etmek oldukça önemlidir. Yatırımcılar, sahip oldukları finansal enstrümanın değer kazanması için çeşitli yöntemlere başvururlar. Kimi zaman ise bir fırsat olarak gördükleri yatırımlar için finansal enstrüman edinirler. Yatırımcıların kazanç sağladıkları ara kazanç ticareti nedir?

Ara kazanç ticareti nedir?

Ara kazanç ticareti yaparak kazanç elde edilebilmesi mümkündür. Carry Trade olarak da bilinen bu ticaret, yatırımcıların dikkat etmeleri gereken çeşitli konuları içerisinde barındırır.

Ara Kazanç Ticareti Nedir?

Düşük faize sahip bir para biriminden yüksek faize sahip bir para birimine geçiş olarak tanımlanabilir. Yatırım yapan kişiler, daha düşük maliyetli para biriminden kredi alarak borçlanırlar. Sonrasında bu aldıkları krediyi daha yüksek getirisi olan herhangi bir para birimine yatırım yaparak kazanç elde ederler.

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Ara kazanç ticaretinin net getirisini öğrenmek için kur gelişmelerini yakından takip etmek gerekir. Kredi riskinin sabit kalacağı tahmin edildiği durumlarda net getiri belli olabilir.

Ara kazanç ticareti kar elde ettirdiği gibi zararla da sonuçlanabilir. Yüksek faize sahip herhangi bir finansal ürüne yatırım yaptıktan sonra o ürünün değeri düşerse ortaya zarar çıkabilir. Bu ticaretin getiri oranı, kur dengelerindeki değişikliklere göre belirlenir.

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