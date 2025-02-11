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1 tanesi asgari ücreti geçti! Altında dikkat çeken hareket... Cumhuriyet altını o rakama ulaştı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
11.02.2025 09:44
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Altın fiyatlarında bir süredir devam eden yükseliş dikkat çeken seviyelere geldi. Altın yatırımcıları altındaki hareketliliği izlerken gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ve Cumhuriyet altını fiyatı araştırılıyor. Özellikle Cumhuriyet altınındaki rakamlar dikkatleri çekti. 2025 yılı itibarıyla yeni asgari ücret 22 bin 104 TL olurken Cumhuriyet altını asgari ücreti geçti. İşte altın fiyatlarında son durum...

1 tanesi asgari ücreti geçti! Altında dikkat çeken hareket... Cumhuriyet altını o rakama ulaştı

Altın fiyatlarındaki yükseliş gündemin en çok konuşulan konusu oldu. Elinde altın bulunduranların yanı sıra altın almayı düşünenler de altındaki hareketliliğe odaklandı. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altındaki yükselişte son durum...

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GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTININDA SON DURUM

Rekora doymayan altında yaşanan yükselişle beraber 11 Şubat 2025 gram altın fiyatı 3385 TL seviyelerine gelirken çeyrek altın 5537 TL seviyelerinde, yarım altın 11075 TL seviyelerinde seyrediyor.

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Cumhuriyet altınındaki hareket de dikkat çeken boyutlarda oldu. Yeni asgari ücret 22 bin 104 TL olurken cumhuriyet altını ise asgari ücreti geçti. Sabah saatlerinde cumhuriyet altını 22903 TL seviyelerinde fiyatlanıyor.

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Altının ons fiyatı da merak ediliyor. Ons altın fiyatı 2922 dolar seviyelerinde seyrediyor.

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Uzmanlar altın fiyatlarındaki yükseliş konusunda küresel gelişmelere vurgu yaparken özellikle ticaret savaşlarına dikkat çekiyor. Alım fırsatı olarak ise bir miktar düşüşler ve geri çekilme durumlarına işaret ediliyor.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
3.370,10
3.371,00
% 0.18
10:34
Ons Altın / TL
104.810,70
104.834,58
% 0.15
10:49
Ons Altın / USD
2.910,24
2.910,84
% 0.1
10:49
Çeyrek Altın
5.392,15
5.511,58
% 0.18
10:34
Yarım Altın
10.750,61
11.023,17
% 0.18
10:34
Ziynet Altın
21.568,61
21.978,91
% 0.18
10:34
Cumhuriyet Altını
22.893,00
22.903,00
% 1.47
17:01
Hissenet
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gram altın çeyrek altın yarım altın asgari ücret cumhuriyet altını ons altın altın fiyatları cumhuriyet altını fiyatı
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