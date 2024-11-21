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'100 dolardan fazla prim yaptı' Altın noktayı koydu geri döndü! O seviyeye dönmeye ramak kaldı... İslam Memiş: 'Bekleyin'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
21.11.2024 08:16
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Altında neler oluyor? Altın almak için fırsat devam ediyor mu? Geçtiğimiz hafta son dönemin en ağır düşüşünü yaşayan altın için fırsat kollayanlara alım fırsatı doğmuştu. 3 bin lira barajından 2 bin 800'lere kadar gerileyen artık gücünü toparlamaya başladı. Bugün Merkez Bankası'nın faiz karar öncesi altında neler olduğu ise merak ediliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın için "Geri döndü" ifadeleri kullandı.

'100 dolardan fazla prim yaptı' Altın noktayı koydu geri döndü! O seviyeye dönmeye ramak kaldı... İslam Memiş: 'Bekleyin'

Piyasalar nefesini tuttu! Merkez Bankası bugün saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak. Mart ayından beri sabit bırakan Merkez'in bugün nasıl bir karar vereceği yakından takip ediliyor. Yapılan anketlerde Merkez Bankası'nın faizi sabit bırakacağı ihtimali üzerinde durulsa da herhangi bir sürpriz yaşanıp yaşanmayayacağı merak ediliyor.

Son haftalarda dalgalı bir seyir izleyen altın ise yatırımcılar tarafından son dakika şeklinde takip ediliyor. ABD'de yapılan başkanlık seçimlerinin ardından adeta çakılan altın 3 bin lira seviyelerinden 2 bin 800 liralara kadar düştü. Altın alma planı olanlar kuyumculara koşarken altını olanlar sarı madenin ne zaman yükseleceğini merak etmeye başladı.

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GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altın yatırımcıları ise Merkez'in kararı öncesi sarı madenin ne kadar olduğunu merak ediyor. Gram altın serbest piyasada şu an 2 bin 945 liradan; çeyrek altın 4 bin 847 liradan satışa sunuldu. Kapalıçarşıda gram altın 3 bin 122 liradan satılırken çeyrek altın 5 bin 140 liradan alıcısına ulaşıyor.

"100 DOLARDAN FAZLA PRİM YAPTI"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, CNNTÜRK'e konuştu. Memiş, altının geri döndüğünü söyledi ve yeni yaşanan Rusya-Ukrayna geriliminin piyasalarda ons altın tarafından fiyatlanmaya başlandığını belirterek, "100 dolardan fazla prim yaptı" şeklinde konuştu.

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Düğün yapacaklar, altın borcu olanların beklemesi gerektiğinin fayda olduğunun altını çizen Memiş, "Çünkü dünya iyi bir yere gitmiyor yani jeopolitik gerilimler artmaya devam ediyor. Gelen haber akışları küresel ekonomiye dair hiç de iyi değil. Dün Avrupa'dan enflasyon verisi açıklandı yine yüksek bir enflasyon var. Merkez bankaları köşeye sıkıştı enflasyonla mücadele çok da kolay değil" sözlerini kullandı.

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Memiş, gram altının yıl sonunu nasıl bitireceğini ise şu sözlerle aktardı:

"Kafkaslar tekrar saş gerginlikleri ile ilgili haber akışları gelirse altın fiyatları yukarı yönlü hareketlerine devam eder. Biz bugüne kadar ons altın desteğini gören bir gram altın gördük karşımızda 3 bin 200 lira seviyesine kadar yükselmişti. Artık dolardan da destek almasını bekliyoruz ve gram altın yine büyük bir ihtimal ile yılı 3 bin - 3 bin 500 lira aralığında tamamlayabilir."

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
2.946,36
2.946,63
% 0.39
08:08
Ons Altın / TL
91.567,15
91.623,16
% 0.34
08:23
Ons Altın / USD
2.655,91
2.656,29
% 0.27
08:23
Çeyrek Altın
4.714,18
4.817,74
% 0.39
08:08
Yarım Altın
9.398,90
9.635,48
% 0.39
08:08
Ziynet Altın
18.856,73
19.212,03
% 0.39
08:08
Cumhuriyet Altını
20.437,00
20.746,00
% -0.65
15:51
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