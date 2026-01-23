FİNANS

1979'dan bu yana böylesi görülmedi! Altından yeni rekor: 7 bin TL'yi aştı

İran’daki protestolar, ABD’nin Venezuela operasyonu ve Grönland yaklaşımı gibi nedenlerden dolayı yatırımcı güvenli liman olarak altına yöneliyor. Ons altın, sadece Ocak ayında yüzde 15 değer kazandı. Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan altın için ise ABD'li banka Goldman Sachs, tahminlerini değiştirdi. İşte 23 Ocak 2026 Cuma altın ile ilgili son gelişmeler...

Ezgi Sivritepe

Altın yeni güne rekor ile başladı. Yılbaşından beri artarak devam eden jeopolitik gerilimler piyasada güvenli liman arayışını artırıyor. İran’daki protestolar, ABD’nin Venezuela operasyonu ve Grönland yaklaşımı altının yükselmesine neden oluyor. Fed tarafına baktığımızda ise 50 baz puanlık faiz indirimi beklentisi de kıymetli metalleri elde tutmanın dolar cinsinden maliyetini azaltarak altının yükselmesine neden oluyor.

1979 dan bu yana böylesi görülmedi! Altından yeni rekor: 7 bin TL yi aştı 1

Öte yandan Fed'in yeni başkanı da seçilecek. Daha gevşek bir para politikasından yana bir isim olacağı beklentisi de piyasalarda bir spekülasyon oluşturarak altının yükselmesine neden oluyor.

1979 dan bu yana böylesi görülmedi! Altından yeni rekor: 7 bin TL yi aştı 2

1979'DAN BERİ EN İYİ PERFORMANS

1979'dan bu yana en iyi yıllık performansını sergileyen altın, bu yılın başlarında da hızlı yükselişini sürdürerek yüzde 15 daha değer kazandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Federal Rezerv'e yönelik yenilenen saldırıları, Venezuela'ya askeri müdahale ve Grönland'ı ilhak tehditleri, yatırımcıların devlet tahvillerinden ve para birimlerinden uzaklaşarak altın gibi alternatif güvenli limanlara yöneldiği "değer düşürme ticareti" olarak adlandırılan sürece ivme kazandırdı.

1979 dan bu yana böylesi görülmedi! Altından yeni rekor: 7 bin TL yi aştı 3

ABD'li dev banka altın için tahminlerini değiştirdi. 2026 için öngörülerine şimdiden ulaşan dev banka, daha önce 4.900 dolar olan ons altın beklentisini 5.400 dolara yükseltti. Ayrıca, özel sektörün de altına yöneleceğini kaydeden Goldman Sachs, altının daha da yükseleceğini ifade etti.

23 OCAK 2026 ALTIN FİYATLARI

Gram altın kuyumcularda 7 bin TL'yi aşarak rekor kırdı. Çeyrek altın satış fiyatı 11.525 TL’den işlem görüyor.

1979 dan bu yana böylesi görülmedi! Altından yeni rekor: 7 bin TL yi aştı 4

23 Ocak 2026 gram altın fiyatı spot piyasada 6.919 TL ile yeni rekor seviyesine ulaştı. TSİ 06:00 itibarıyla spot gram fiyatında da işlemler 6.910 TL’den devam ediyor.

1979 dan bu yana böylesi görülmedi! Altından yeni rekor: 7 bin TL yi aştı 1

23 OCAK 2026 GÜMÜŞ FİYATLARI

Gümüş yatırımcısı ise piyasadaki son durumu merak ediyor. Buna göre, gümüş gram fiyatı 137,415 TL, gümüş ons fiyatı ise 98,61 dolar olarak devam ediyor.

1979 dan bu yana böylesi görülmedi! Altından yeni rekor: 7 bin TL yi aştı 6

23 Ocak 2026 güncel gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını, gremse altını için tıklayınız

1979 dan bu yana böylesi görülmedi! Altından yeni rekor: 7 bin TL yi aştı 7

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.908,76
6.909,59
% 1.05
08:34
Ons Altın / TL
215.352,02
215.432,79
% 1.29
08:49
Ons Altın / USD
4.966,13
4.966,75
% 1.01
08:49
Çeyrek Altın
11.054,01
11.297,19
% 1.05
08:34
Yarım Altın
22.038,23
22.593,64
% 1.05
08:34
Ziynet Altın
44.216,05
45.050,55
% 1.05
08:34
Cumhuriyet Altını
45.372,00
46.060,00
% -1.03
17:00
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın Altın ons altın altın ne kadar kapalı çarşı altın fiyatları altın son dakika canlı
