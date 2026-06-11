Gram altın 6 bin TL'nin altını gördü: Kazançlarını sildi

Altın fiyatlarında yeni seviyeler altın yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. 11 Haziran 2026 tarihinde gram altın 06.00 itibarıyla 6.040 TL’den ve ons fiyatı 4.070 dolardan güne başladı. ABD'de yüksek enflasyon, Fed'den faiz artışı ihtimalinin fiyatlanması ve ABD-İran çatışmaları altındaki satışları hızlandırdı. Ons altın 4024 dolarla Kasım 2025'ten beri en dip seviyeyi görürken gram altın da 6000 TL'nin altını gördü.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en düşük 4024 dolar, en yüksek 4118 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.13 itibarıyla 4080 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram altın ise gün içinde en düşük 5970 TL, en yüksek 6111 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 06.58 itibarıyla 6047 dolar seviyesinde seyrediyor.

Ons altın dünkü işlemlerde yüzde -4,41 değer kaybederek 4072 dolardan kapanış yaparken bugünkü ilk işlemlerde ise en düşük 4024 doları test etti. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; bu seviye aynı zamanda Kasım 2025'ten bu yana en dip seviyeye işaret etti. 7 ayın en düşük seviyesini gören ons altın fiyatı gelen tepki alımlarıyla toparlanmaya çalışırken 06.00 itibarıyla 4070 dolar seviyelerinden fiyatlandı.

Ons altında yaşanan düşüşle beraber gram altın fiyatlarında da düşük seviyeler görüldü. Gram altın 11 Haziran 2026 tarihinde 6040 TL'den güne başlarken dün yüzde -4,47'lik değer kaybı yaşayarak 6200 TL'de bulunan 200 günlük ortalamayı aşağı kırdı. Kapalıçarşı'da ise fiziki gram altın satış fiyatı sabah 6125 TL, çeyrek altın satış fiyatı ise 10.025 TL oldu.

Altın fiyatlarını etkileyen gelişmeler arasında, ABD'de açıklanan mayıs TÜFE verisi gösteriliyor. Enflasyon beklentilere paralel olarak yüzde 4,2'ye yükselirken söz konusu verinin Fed'in faiz indirimi ihtimalini ortadan kaldırdığı, diğer yandan faiz artışı ihtimalinin fiyatlanmaya başlandığı belirtiliyor. Diğer yandan ABD para birimi göstergelerinin güçlenmesinin de altını baskıladığı ve satışları hızlandırdığı aktarılıyor.

Öte yandan Orta Doğu'da tansiyonun yeniden yükselmesi de petrol fiyatlarını yüksek seviyede tutuyor. Orta Doğu'da yaşanan son gelişmelerin, Hürmüz'ün açılmasını kapsayacak bir anlaşma umudunu zayıflattığı kaydediliyor. Piyasalarda yüksek enflasyon ve yüksek faiz riskinin daha uzun sürebileceğine yönelik endişeler artarken faiz getirisi bulunmayan sarı metali elde tutmanın maliyetinin artmasında altın fiyatları da toparlanmakta zorlanıyor.

Diğer yandan gram altın gördüğü seviyelerle, bu yılki kazanımlarını sildiği belirtiliyor.

11 HAZİRAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 07.13 itibarıyla 4080 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 06.58 itibarıyla 6047 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.16 itibarıyla 9.902 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.17 itibarıyla 19.799 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 07.28 itibarıyla 41.307 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 07.28 itibarıyla 100.495 TL seviyesinde.