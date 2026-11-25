Küresel piyasalarda benzin ve motorinin ton fiyatları gerilemeye devam ediyor. ABD ile İran arasındaki gerilime dair diplomatik iyimserlik, küresel piyasalarda brent petrol ile benzin ve motorin fiyatlarını olumlu etkiledi.

Brent petrolün varil fiyatı 24 Kasım sabahı 86,4 dolar seviyesine geriledi. 20 Kasım'da 92,57 dolardan kapanan Brent, küresel piyasalarda akaryakıt fiyatlarını da aşağı çekti. Motorinin ton fiyatı ise son 4 ayın en düşük seviyelerinden biri olan 1.105 dolara indi.

MOTORİN 4 TL, BENZİN 1,70 TL İNEBİLİR

Sektör kaynakları, benzinin de ton fiyatının düştüğünü belirterek, "Düşüş devam ederse birkaç güne kadar benzin ve motorine indirim gündeme gelecek" dedi.

Motorinin litre fiyatında 4 TL'ye, benzinde ise 1,70 TL'ye kadar indirim yapılması bekleniyor. Sektör kaynaklarının hesaplamalarına göre indirim 26 Kasım 2026 Perşembe gününden itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak. İndirimler, akaryakıt dağıtım şirketlerinin tarifeleri güncellemesiyle gece yarısından itibaren pompaya yansıyor.

Beklentinin arkasında uluslararası piyasalarda Brent petroldeki sert düşüş var. İndirimin kesin tutarı ise piyasaların seyrine göre netleşecek.

İNDİRİM SONRASI BENZİN VE MOTORİN NE KADAR OLACAK?

24 Kasım 2026 itibarıyla İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litresi 68,40 TL'den, motorinin litresi 88,90 TL'den satılıyor. Beklenen indirimlerin tamamı uygulanırsa motorin 84,90 TL'ye, benzin 66,70 TL'ye inecek.

İstanbul Anadolu Yakası'nda 88,70 TL olan motorinin 84,70 TL'ye, 68,20 TL olan benzinin 66,50 TL'ye düşmesi bekleniyor. Ankara'da motorin 90,00 TL'den 86,00 TL'ye, benzin 69,40 TL'den 67,70 TL'ye gerileyecek.

İzmir'de ise motorinin litresi 90,20 TL'den 86,20 TL'ye, benzinin litresi 69,60 TL'den 67,90 TL'ye inecek. Fiyatlar dağıtım şirketine ve ilçeye göre farklılık gösterebilir.

1 ARALIK'TA SİL BAŞTAN!

Perşembe ve cuma günleri yapılacak indirim sonrası zam haberleri de gündeme geldi.

Gazeteci Olcay Aydilek, benzin ve motorinin ton fiyatlarının gerilediğini bildirdi ve şu paylaşımı yaptı:

''Akaryakıta önce çifte indirim ardından zam! Benzin ve motorinin ton fiyatları geriliyor. Sektör kaynakları: ''Düşüş sürerse perşembe benzin ve motorine indirim bekleniyor." Yeni hafta ise zamla açılacak. 1 Aralık'ta benzin 4,15 motorin 3,60 TL ÖTV artışına bağlı olarak zamlanacak.