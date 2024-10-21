21 Ekim 2024 tarihinde altın yine yukarı yönü gösterdi.. Sarı metal için kritik hafta! Gram 3 bin liranın üstünü test etmeye başladı! Hikmet Baydar: 'Yükseliş eğilimi görebiliriz'

Altın geçtiğimiz hafta rekor denemelerini yenilemişti. Geçtiğimiz hafta ons altının tüm zamanların rekorunu kırarak zirvedeki yerini tazelemişti. Jeopolitik risklerin altına olan rağbeti artırırken sarı metalin fiyatı tazelenmeye devam ediyor.

Ekim ayında 3 bin lirayı test eden gram altın için Milliyet'e açıklamalarda bulunan Ekonomist Hikmet Baydar, “Altınla ilgili beklediğimiz yukarı hamle gerçekleşti. Ons altın için daha önce yaptığım yorumlarda bahsettiğim 2670’li rakamlar 11 Ekim’de görüldü ve yukarı sinyalleri gelmeye başladı. Geçen hafta ons altın 2721 dolardan kapandı. Orta vadeli göstergelerin tamamı yukarıya döndü. Yeni haftada ağırlıklı yükseliş eğilimini görebiliriz" şeklinde konuştu.

ONS ALTIN 3 BİN DOLARI GÖREBİLİR!

Jeopolitik risklerin artarak devam ettiğini aktaran Baydar, "ABD’nin yüksek borçlarının gelecekte yatırımcılar tarafından ne kadar absorbe edileceği konusunda tedirginlikler ön plana çıkmaya başladı. Bankalar güvenli liman olarak altını gördüğü için altın pozisyonunu artırıyorlar. 3 yıl önce altının merkez bankaları pozisyonundaki payı yüzde 3 civarındaydı, şimdi bu oran yüzde 10’lara gitti. Merkez bankalarının altın pozisyonunu artırma eğilimleri ons altında 3 bin dolarların konuşulmasına yol açıyor. Önümüzdeki günlerde ons altında yukarı hareketleri görebiliriz. Teknik göstergeler de ons altında 3 bin dolar seviyelerini destekliyor" dedi.

Gram altında da yukarı yönlü hareketlenmenin olacağını ifade eden Baydar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"Ons altındaki yukarı sinyallerinin akabinde gram altında da 11 Ekim itibarıyla yukarı sinyalleri gelmeye başladı. Ons altına paralel bir hareket olabileceğini daha önceki yorumlarımda belirtmiştim. Yukarı sinyalleri geldiği için 2877’lerden hızlı bir şekilde 2995 lira seviyelerine gelmiş görünüyor. Orta vadeli göstergelerin tamamı yukarı sinyalleri vermeye başladı. Ons altın yukarı gittiği sürece dolar/TL aşağı gelmezse burada da 3 bin TL seviyelerinin üzerini görebiliriz. Gram altında ons altına bağlı olarak bu hafta alım ağırlıklı trendin devamını bekliyorum"

GRAM VE ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Gram altın güne 3 bin barajını açarak 3 bin 5 liradan satışa sunuldu. Çeyrek altın ise 4 bin 493 liradan işlem görüyor.