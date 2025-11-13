FİNANS

22 ayar gram altın fiyatları rekor seviyede: Yıl sonu beklentisi yükseliyor

22 ayar gram altın fiyatları, küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve artan enflasyon endişeleriyle rekor seviyelere ulaştı. Uzmanlar, belirsizliğin devam etmesi halinde yıl sonu için gram altın tahminlerini yukarı yönlü revize ediyor. Yatırımcılar, altının güvenli liman özelliğine sığınırken, analistler 2026'da da yükseliş trendinin süreceğini öngörüyor.

22 ayar gram altın fiyatları rekor seviyede: Yıl sonu beklentisi yükseliyor

Küresel Belirsizlikler ve Enflasyon Altını Güvenli Liman Yapıyor

Altın fiyatları, son dönemde küresel piyasalarda yaşanan türbülansın etkisiyle yatırımcıların radarında. Özellikle 22 ayar gram altın, enflasyon baskısı ve jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte önemli bir yükseliş gösterdi. Dolar kurundaki hareketlilik de altın fiyatlarını doğrudan etkilerken, uzmanlar, belirsizliğin devam etmesi halinde altın yatırımının cazibesini koruyacağını belirtiyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, CNN Türk'te yaptığı açıklamada, küresel piyasalardaki belirsizliğin altının yükselişindeki temel etken olduğunu vurguladı. Memiş, belirsizlik, puslu havalar ve enflasyonu işaret etti.

Gram altın fiyatları son günlerde yükseliş gösterdi. Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki bu artışı değerlendirmek için farklı stratejiler izliyor. Kimileri mevcut pozisyonlarını korurken, kimileri de kar realizasyonu yaparak kazanç elde etmeyi hedefliyor. Ancak uzmanlar, uzun vadeli yatırımcılar için altının hala cazip bir seçenek olduğunu belirtiyor.

Analistler, 2026 yılı için de altın fiyatlarında yükseliş beklentisi taşıyor. Küresel ekonomideki toparlanmanın yavaş seyretmesi, enflasyonun kontrol altına alınamaması ve jeopolitik risklerin devam etmesi gibi faktörler, altının değerini desteklemeye devam edebilir. Bu nedenle, altın yatırımcılarının dikkatli ve bilinçli kararlar vermesi, piyasaları yakından takip etmesi ve uzman görüşlerinden faydalanması büyük önem taşıyor.

Sonuç olarak, 22 ayar gram altın fiyatları, küresel belirsizlikler ve enflasyonun etkisiyle yükseliş trendini sürdürüyor. Uzmanlar, yıl sonu için gram altın tahminlerini yukarı yönlü revize ederken, 2026'da da altının güvenli liman özelliğini koruyacağını öngörüyor. Yatırımcıların, piyasaları yakından takip ederek ve uzman görüşlerinden faydalanarak bilinçli kararlar vermesi önemlidir.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.718,98
5.719,77
% 0.39
07:30
Ons Altın / TL
177.727,47
177.892,54
% 0.34
07:45
Ons Altın / USD
4.208,44
4.208,98
% 0.3
07:45
Çeyrek Altın
9.150,37
9.351,83
% 0.39
07:30
Yarım Altın
18.243,56
18.703,65
% 0.39
07:30
Ziynet Altın
36.601,50
37.292,91
% 0.39
07:30
Cumhuriyet Altını
38.545,00
39.127,00
% -0.06
15:21
Altın altın fiyatları
