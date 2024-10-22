'3 bin 300 TL'ler...' Gram altında yıl sonu için rakam verdi! 'Altın talebini canlı tutuyor'

Altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcıların radarında. Bir süredir artış gösteren altında yönün ne olacağı merak ediliyor. Ortadoğu'da düşmeyen tansiyon, dünyada gerileyen faiz oranları ve Amerikan seçimleri ile birlikte altın her gün rekor tazeliyor. Gram altının fiyatı 3 bin TL'yi aştı. İşte altında yıl sonu için tahmin edilen fiyat ve uzmanların değerlendirmeleri...

GRAM ALTIN NE KADAR OLACAK?

NTV'de yer alan habere göre; altın rekor kırmaya devam ediyor. Ortadoğu'da düşmeyen tansiyon, küresel ekonomide yüksek faiz döneminin sona ermesi ve ABD'deki seçim belirsizliği altını destekliyor. Küresel tarafta ons altın 2730 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. İçeride gram altınsa 3 bin TL'yi aştı.

Değerlendirmelerini aktaran finansal danışman Mustafa Aşkın "Dolar kuru epeyce uzunca bir süredir aşağı yukarı aynı seviyelerde kalmış gibi görünmekte. Muhtemeldir ki bu yıl sonuna kadar böyle duracak. Aynı trend devam ederse yılı 3 bin 200'ler, 3 bin 300'ler civarından gram TL fiyatında bitirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Altın yılbaşından bu yana yüzde 32 yükseliş kaydetti. Altın aynı zamanda bu yılın en iyi performans gösteren emtiası oldu. İçeride gram altınsa 2024 yılınd yüzde 53 değer kazandı. Gram altının yatırımcısına bir yıllık getirisi ise yüzde 70'e yakın.

"ALTIN TALEBİNİ CANLI TUTUYOR"

Finansal danışman Mustafa Aşkın "Baktığınızda 2750 - 2800 bandını görme olasılığı yüksek gibi altının. Hem dünyadaki konjonktür hem de risklerin halihazırda fiyatlanmaya devam etmesi altın talebini canlı tutuyor. Ama bu noktalar zaman zaman kar realizasyonları için de etkin olabilir altın fiyatlarında küresel anlamda." şeklinde konuştu.