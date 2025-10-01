FİNANS

ABD’de hükümetin kapanmasıyla altında yeni rekor! (1 Ekim 2025 gram altın ve çeyrek altın fiyatı)

Altın fiyatları son durum... Küresel ekonomide yaşanan gelişmeler altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. ABD’de hükümetin kapanması sürecine girilmesiyle ons altın 3 bin 875,52 dolara çıkarak tarihi zirvesini yukarı taşıdı. Altında yeni rekor görülürken peki, gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını ve yarım altın ne kadar? İşte 1 Ekim 2025 Çarşamba güncel altın fiyatları...

Hande Dağ

Altın fiyatlarında son durum! ABD’de hükümetin kapanması sonrası özellikle altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler merakla takip ediliyor. Bir süredir üst üste rekor kıran altının ons fiyatı kapanma sürecine girilmesiyle 3 bin 875,52 dolara çıkarak tarihi zirvesini yukarı taşıdı. Peki, gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu? Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar? İşte 1 Ekim 2025 Çarşamba güncel altın fiyatları ve altın yorumları...

ALTINDA YENİ REKOR

Gram altın gün içinde en yüksek 5181 TL seviyesini, en düşük 5153 TL seviyesini gördü. Gram altın fiyatları saat 09.41 itibarıyla 5164 TL seviyesinde seyrediyor.

Ons altın ise en yüksek 3875 dolar, en düşük 3853 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 09.56 itibarıyla 3860 dolar seviyesinde seyrediyor.

ABD yönetiminin uyguladığı korumacı politikaların olası etkilerine yönelik endişeler sürerken, ülkede federal hükümet, yeni mali yıl başlamadan önce Kongre'nin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle kapandı. Federal kamu kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürmesini sağlayacak geçici bütçe tasarısının Kongre'den geçememesi, Aralık 2018'de başlayıp Ocak 2019'da biten 35 günlük kapanmadan bu yana ilk kez böyle bir durumun yaşanmasına yol açtı.

Analistler, federal hükümetin kapanmasının ardından bazı kritik ekonomik verilerin açıklanamayacak olmasının, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika adımlarına ilişkin belirsizlikleri artırmasının beklendiğini ifade etti. Özellikle veri takviminde cuma günü açıklanması beklenen tarım dışı istihdam verisinin gecikme ihtimalinin yatırımcı kararları üzerinde etkili olduğunu belirten analistler, piyasalarda oynaklığın artabileceği uyarısında bulundu. Federal hükümetin kapalı kalma süresinin uzaması durumunda ABD'nin ekonomik büyümesinin olumsuz etkilenebileceği tahmin ediliyor.

Bunun yanında para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ekim ve aralık aylarındaki toplantılarda faiz indirimlerini sürdüreceği beklentileri güçlü kalmaya devam ederken, 2026 yılında bankanın 2 faiz indirimi yapması öngörülüyor.

ALTIN REKOR TAZELEDİ

ABD'de hükümetin kapanması sonrası piyasalarda risk iştahının azaldığı görülürken, ABD'de endeks vadeli kontratlarda negatif bir görünüm izleniyor. Bir süredir üst üste rekor kıran altının ons fiyatı ise kapanma sürecine girilmesiyle 3 bin 875,52 dolara çıkarak tarihi zirvesini yukarı taşıdı. Altının ons fiyatı şu sıralarda yatay seyirle 3 bin 858 dolardan alıcı buluyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

1 EKİM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 10.10 itibarıyla 3863 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 09.55 itibarıyla 5164 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 09.55 itibarıyla 8.444 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 09.55 itibarıyla 16.884 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 10.10 itibarıyla 35.328 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 10.10 itibarıyla 85.814 TL seviyesinde.

Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.208,07
5.208,74
% 0.95
11:20
Ons Altın / TL
161.783,80
161.848,65
% 0.85
11:35
Ons Altın / USD
3.890,42
3.890,86
% 0.82
11:35
Çeyrek Altın
8.332,91
8.516,28
% 0.95
11:20
Yarım Altın
16.614,00
17.032,44
% 0.95
11:20
Ziynet Altın
33.331,64
33.960,97
% 0.95
11:20
Cumhuriyet Altını
34.641,00
35.164,00
% 0.09
17:01
Dün az düşünce herkes düşecek satın kurtulun kaçın denildi düşecek diyenler burda mı
