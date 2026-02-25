ABD'nin en büyük bankalarından altın için dikkat çeken tahmin! "2026 yıl sonu altın..."

JP Morgan, bugün yayımladığı raporda uzun vadeli altın fiyatı tahminini ons başına 4.500 dolara yükseltirken, 2026 yıl sonu tahminini 6.300 dolar seviyesinde korudu.

Banka, merkez bankalarının artan alımları, ABD Hazine tahvillerinden çıkış açıklamaları ve ülkelerin gelir tabanlarını dolardan Çin yuanına kaydırmalarını gerekçe gösterdi. Bu faktörler nedeniyle "rezerv para birimi paradigması değişimi" ve “önemli yatırımcı çeşitlendirmesi” ağırlığını artırdığını belirtti.

JP Morgan, endüstriyel emtialar için kullanılan uzun vadeli fiyatlama araçlarının (teşvik fiyatlaması, marjinal maliyet analizi gibi) altın için daha az uygulanabilir olduğunu, çünkü arz-talep dinamiklerinin diğer emtialardan farklı olduğunu vurguladı.

Jeopolitik riskler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim döngüsü, merkez bankası alımları ve altına dayalı borsa yatırım fonu girişleri, son bir yılda altını birçok kez rekor seviyelere taşımıştı.