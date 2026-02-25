FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

ABD'nin en büyük bankalarından altın için dikkat çeken tahmin! "2026 yıl sonu altın..."

ABD'nin en büyük bankalarından JP Morgan, artan merkez bankası alımları ve rezerv tercihlerindeki değişimi gerekçe göstererek uzun vadeli altın fiyatı tahminini 4.500 dolara yükseltti. Banka, 2026 yıl sonu ons altın tahminini ise 6.300 dolar seviyesinde korudu.

ABD'nin en büyük bankalarından altın için dikkat çeken tahmin! "2026 yıl sonu altın..."
Cansu Çamcı

JP Morgan, bugün yayımladığı raporda uzun vadeli altın fiyatı tahminini ons başına 4.500 dolara yükseltirken, 2026 yıl sonu tahminini 6.300 dolar seviyesinde korudu.

Banka, merkez bankalarının artan alımları, ABD Hazine tahvillerinden çıkış açıklamaları ve ülkelerin gelir tabanlarını dolardan Çin yuanına kaydırmalarını gerekçe gösterdi. Bu faktörler nedeniyle "rezerv para birimi paradigması değişimi" ve “önemli yatırımcı çeşitlendirmesi” ağırlığını artırdığını belirtti.

ABD nin en büyük bankalarından altın için dikkat çeken tahmin! "2026 yıl sonu altın..." 1

JP Morgan, endüstriyel emtialar için kullanılan uzun vadeli fiyatlama araçlarının (teşvik fiyatlaması, marjinal maliyet analizi gibi) altın için daha az uygulanabilir olduğunu, çünkü arz-talep dinamiklerinin diğer emtialardan farklı olduğunu vurguladı.

Jeopolitik riskler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim döngüsü, merkez bankası alımları ve altına dayalı borsa yatırım fonu girişleri, son bir yılda altını birçok kez rekor seviyelere taşımıştı.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rusya'dan Google ve Telegram'a 29 milyon ruble ceza!Rusya'dan Google ve Telegram'a 29 milyon ruble ceza!
Almanya'da şirketler daha fazla işten çıkarma planlıyorAlmanya'da şirketler daha fazla işten çıkarma planlıyor

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.297,24
7.298,07
% 0.25
13:25
Ons Altın / TL
227.210,16
227.266,60
% 0.36
13:40
Ons Altın / USD
5.179,40
5.179,94
% 0.3
13:40
Çeyrek Altın
11.675,58
11.932,34
% 0.25
13:25
Yarım Altın
23.278,18
23.864,68
% 0.25
13:25
Ziynet Altın
46.694,27
47.575,13
% 0.23
13:25
Cumhuriyet Altını
49.078,00
49.823,00
% -0.2
13:22
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Altın jpmorgan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıksirden kahreden haber... F-16 kaza kırıma uğradı: 1 pilotumuz şehit oldu

Balıksirden kahreden haber... F-16 kaza kırıma uğradı: 1 pilotumuz şehit oldu

İzmir’de araç kamerasına yansıyan darp! O polis açığa alındı

İzmir’de araç kamerasına yansıyan darp! O polis açığa alındı

Manchester United'dan Altay Bayındır ile kesin anlaşma sağlandı! Süper Lig devi bu kez işi bitirdi

Manchester United'dan Altay Bayındır ile kesin anlaşma sağlandı! Süper Lig devi bu kez işi bitirdi

Toygan Avanoğlu'nun İranlı eşi gündem oldu! Çatlı filminde...

Toygan Avanoğlu'nun İranlı eşi gündem oldu! Çatlı filminde...

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Emekli bayram ikramiyesi için kulis: İsa Karakaş 'güçlü duyumlar' deyip duyurdu

Emekli bayram ikramiyesi için kulis: İsa Karakaş 'güçlü duyumlar' deyip duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.