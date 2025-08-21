Alan bozduramıyor! Şimdi de 'Suriye altını' çıktı... Piyasada elden ele dolaşıyor

Altında yaşanan hareketlilik vatandaşın altın fiyatlarını daha yakından takip etmesine yol açarken bir yandan da altın piyasasındaki her geçen gün dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Bir dönem sahte altınlar oldukça konuşulurken son olarak da 'Suriye altını' diye tabir edilen altınlar olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar o altınlarla ilgili uyarıda bulundu.

GERÇEĞİNDEN AYIRMAK ZOR

Star Haber'in haberine göre; piyasada dolaşan sahte altınlara bir yenisi daha eklendi. Kuyumcuların 'Suriye altını' dediği ve elden ele dolaşan çeyrekleri gerçek çeyreklerden ayırmanın gerçekten çok zor olduğu belirtildi.

"PİYASADA DÜŞÜK AYARLA YAPILIYOR"

Haberde konuşan kuyumcu Varol Erdoğan "Piyasada düşük ayarla yapılıyor. Yani ayarı düşük. Mesela 22 ayar yapmıyor da 21 ayar, 20 ayar yapıyor, piyasaya sürüyor" dedi.

Kuyumcudan hatta eş, dosttan bile altın alırken çok dikkat etmek gerektiği, çünkü piyasada adeta Suriye altınının kol gezdiği aktarıldı. Gerçek çeyrek altın ile Suriye çeyrek altınını arasındaki farkı ilk etapta anlamanın neredeyse imkansız olduğu belirtildi. Suriye altınının darphanede değil piyasada basıldığı, ayarının düşürüldüğü aktarıldı. Bir kere alındığında artık onun bozdurulamadığı çünkü hiçbir kuyumcunun almadığı belirtildi.

Kuyumcu Varol Erdoğan "Ben çeyrek altını 7.150 liraya satıyorum. Bu nedir? Darphaneden alıp satıyoruz. Bunu piyasa baskısı yapıyorlar. Merdiven altı tabir ettiğimiz piyasada basıyor bunu, ben 7150'ye satarken öbürü gidiyor 7100 liraya satıyor. Geliyor müşteri bana diyor ki 7100 liraya aldım ben bu altını diyor. Geliyor bakıyoruz ki piyasa baskısı, Suriye altını dediğiniz..." dedi.

Suriye altınını kuyumcuların ancak yaptıkları mihenk taşı testi ve kendi yöntemleriyle fark edebildiği aktarıldı.

"VATANDAŞ SORSUN, SORABİLİR! EN DOĞAL HAKKI"

Vatandaşların kandırılmamak için mutlaka güvendiği, bildiği yerden altın alışverişi yapması gerektiği belirtildi. Kuyumcu Varol Erdoğan, "Kuyumcular Odasının denetim yapması lazım ama bu denetim yetersiz bence. Bir de şunu tavsiye edelim; benden aldınız ya altını, götürün öbür kuyumcuya gösterin, ya bu altın sahte mi gerçek mi diye sorsun. Vatandaş sorsun, sorabilir. Bu en doğal hakkı" ifadelerini kullandı.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları

21 AĞUSTOS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 09.39 itibarıyla 4392 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 09.39 itibarıyla 7182 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 09.41 itibarıyla 14 bin 361 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 09.52 itibarıyla 29 bin 510 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 09.52 itibarıyla 71 bin 895 TL seviyesinde.