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Altın 8 Eylül 2026 Salı günü yükseldi: 'Hala sıkışmış durumda'

Altın fiyatları son dakika... Altın 8 Eylül 2026 Salı günü itibarıyla ABD dolarının gerilemesiyle yükseldi. Uzmanlardan çarpıcı yorumlar geldi.

Altın 8 Eylül 2026 Salı günü yükseldi: 'Hala sıkışmış durumda'
Hande Dağ

Altın fiyatları, ABD dolarındaki gerilemenin etkisiyle 8 Eylül 2026 Salı günü yükseldi. Piyasalar ise ABD Merkez Bankası Fed'in bir sonraki politika adımına dair beklentileri şekillendirebilecek yaklaşan enflasyon verilerine kilitlendi. Spot altın yüzde 0,6 artışla ons başına 4.429,89 dolara yükseldi.

Altın 8 Eylül 2026 Salı günü yükseldi: Hala sıkışmış durumda 1

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4443 dolar, en düşük 4404 dolar seviyesini gördü. Ons altın bugün saat 07.36 itibarıyla 4433 dolar seviyesinde seyrediyor.

Altın 8 Eylül 2026 Salı günü yükseldi: Hala sıkışmış durumda 2

Gram altın gün içinde en yüksek 6923 TL, en düşük 6859 TL seviyesini gördü. Gram altın bugün saat 07.13 itibarıyla 6918 TL seviyesinde seyrediyor.

Altın 8 Eylül 2026 Salı günü yükseldi: Hala sıkışmış durumda 3

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; ABD dolar endeksinin yüzde 0,4 gerilemesi, dolar cinsinden fiyatlanan değerli metalleri diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha uygun hale getirdi.

Altın 8 Eylül 2026 Salı günü yükseldi: Hala sıkışmış durumda 4

"ALTIN HÂLÂ ALICILAR VE SATICILAR ARASINDAKİ MÜCADELEDE SIKIŞMIŞ DURUMDA"

Pepperstone Group Araştırma Başkanı Chris Weston'ın, "Altın hâlâ alıcılar ve satıcılar arasındaki mücadelede sıkışmış durumda. Tarafların hiçbiri kalıcı ve istikrarlı bir yön hareketi yaratacak kadar güçlü bir inanç ortaya koyamıyor" dediği aktarıldı.

Altın 8 Eylül 2026 Salı günü yükseldi: Hala sıkışmış durumda 5

ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin perşembe, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin ise cuma günü açıklanması bekleniyor.

Spot altın, ABD’de istihdam artışının ağustos ayında belirgin şekilde hızlandığını gösteren veriler sonrası önceki iki seansta gerilemişti. CME FedWatch Tool verilerine göre yatırımcılar, Fed’in gelecek haftaki politika toplantısında faiz artırma ihtimalini yüzde 60 olarak fiyatlıyor. Yüksek faiz oranları, getiri sağlamayan altının cazibesini azaltma eğiliminde.

Altın 8 Eylül 2026 Salı günü yükseldi: Hala sıkışmış durumda 6

"FAİZ ARTIRSA BİLE ALTININ ÇOK FAZLA GERİLEYECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

Marex analisti Edward Meir'in, aylık değerlendirme notunda, "Merkez bankası faiz artırsa bile altının çok fazla gerileyeceğini düşünmüyoruz. Faiz kararından daha önemli olan, piyasaların Fed ve Hazine’nin verdiği mesajlar konusunda bir miktar huzursuz olması" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Altın 8 Eylül 2026 Salı günü yükseldi: Hala sıkışmış durumda 7

GÜMÜŞTE SON DURUM

Spot gümüş yüzde 1 artışla ons başına 66,78 dolara yükseldi.

Altın 8 Eylül 2026 Salı günü yükseldi: Hala sıkışmış durumda 8

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.909,20
6.910,15
% 0.73
07:47
Ons Altın / TL
214.987,80
215.101,07
% 0.79
08:02
Ons Altın / USD
4.437,43
4.438,04
% 0.74
08:02
Çeyrek Altın
11.054,72
11.298,10
% 0.73
07:47
Yarım Altın
22.040,35
22.596,19
% 0.73
07:47
Ziynet Altın
44.218,88
45.054,18
% 0.73
07:47
Cumhuriyet Altını
45.161,00
45.842,00
% -0.04
17:02
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gram altın Altın ons altın altın fiyatları
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