FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altın alacaklara tavsiye 'Yılların sarrafı olarak...' 'Yatırım yapacaklar onu alsın'

İçerik devam ediyor

Hatay'da sarraflık yapan Ahmet Güney, yeni evlenecek çiftlere yüksek faiz oranlarını örnek göstererek kredi çekerek altın almamalarını tavsiye ederek aldıkları mücevherattan değer kaybı yaşamamak için burma bilezikten vazgeçmemelerini söyledi.

Evlenecek çiftlerin heyecanla beklediği yaz aylarının gelmesiyle birlikte düğün sayılarında gözle görülür artışlar yaşanmaya devam ediyor. Düğün öncesi evlenecek çiftleri en çok düşündürense düğünde takılacak olan altınlar oluyor. Düğünde altın takmak için kredi çeken çiftlere yüksek faiz oranlarını örnek gösteren Güneyler Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güney, altın alımının ekonomik şartların elverişli olduğu seviyede yapılması gerektiğinin doğru olacağını söyledi. Yılların deneyimiyle yeni evlenecek çiftlere altın alımında tavsiyede bulunan sarraf Güney, burma bileziğin işçiliğinin az olduğunu ifade ederek değer kaybının burma bilezik alımında en az olacağını söyledi.

Altın alacaklara tavsiye Yılların sarrafı olarak... Yatırım yapacaklar onu alsın 1

"YILLARIN SARRAFI OLARAK..."

Kredi faizlerinin yüksek olduğuna değinen ve altın alımında kredi çekilmesini tavsiye etmediğini söyleyen sarraf Güney, "Yaz aylarında evlenecek çiftler genelde ekonomik sıkıntı yaşadıkları için kredi çekerek altın alma eğilimindeler. Ben yılların sarrafı olarak kredi çekerek altın alma yöntemini tercih ve tavsiye etmiyorum. Faiz oranları oldukça yüksek, onun yerine en alt seviyede altın alımlarını gerçekleştirmeleri doğru olur. Aileler ve taraflar birbirlerini sıkıştırarak altın aldırarak huzursuzluk oluşturacaklarına birbirlerine destek olarak altın alımlarında birbirlerine yardımcı olmalarını öneririm" dedi.
Altın alacaklara tavsiye Yılların sarrafı olarak... Yatırım yapacaklar onu alsın 2

Altın tercihinde işçilik maliyetinin ve değer kaybının en az burma bilezikte olacağını söyleyen sarraf Güney, "Yeni evlenecek çiftlere altın tercihinde burma bilezik gibi minik setleri tavsiye ediyoruz. Bunları bozdururken orantısal olarak işçilik bedellerinin daha az tutacağından emin olabilirler. Burma bilezik üretim kısmında kolay üretilebilen bir ürün. Diğer desenli bileziklerdeki çaba ve gayretlerin dışında burma daha çok seri üretim yapılabilen ve işçiliği olmayan altın grubunda sayıldığı için burma altın bileziği tavsiye ediyoruz" dedi.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay 'Bu oyun tehlikeli' deyip 26 Ağustos'u işaret ettTÜRK-İŞ Başkanı Atalay 'Bu oyun tehlikeli' deyip 26 Ağustos'u işaret ett
Dev bankadan yeni dolar tahmini geldi!Dev bankadan yeni dolar tahmini geldi!

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.350,96
4.351,36
% 0.75
10:48
Ons Altın / TL
135.242,59
135.275,09
% 0.7
11:03
Ons Altın / USD
3.362,42
3.362,76
% 0.57
11:03
Çeyrek Altın
6.961,54
7.114,47
% 0.75
10:48
Yarım Altın
13.879,56
14.228,95
% 0.75
10:48
Ziynet Altın
27.846,14
28.370,87
% 0.75
10:48
Cumhuriyet Altını
29.056,00
29.066,00
% 0.13
17:01
Anahtar Kelimeler:
gram altın Sarraf Altın düğün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
MİT’ten FETÖ’nün finans yapılanmasına operasyon! HAKMAR ve TATBAK’a kayyum atandı…

MİT’ten FETÖ’nün finans yapılanmasına operasyon! HAKMAR ve TATBAK’a kayyum atandı…

15 Temmuz'da zorla bildiri okutulmuştu! "Sağlığım gitti" diyen spikerin son hali

15 Temmuz'da zorla bildiri okutulmuştu! "Sağlığım gitti" diyen spikerin son hali

Altın alacaklara tavsiye 'Yılların sarrafı olarak...'

Altın alacaklara tavsiye 'Yılların sarrafı olarak...'

Yeni müşteriye 200 TL eskisine 400 TL!

Yeni müşteriye 200 TL eskisine 400 TL!

Lüks motoryatın sahibi o aile çıktı, kılpayı kurtuldular

Lüks motoryatın sahibi o aile çıktı, kılpayı kurtuldular

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay 'Bu oyun tehlikeli' deyip 26 Ağustos'u işaret ett

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay 'Bu oyun tehlikeli' deyip 26 Ağustos'u işaret ett

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.