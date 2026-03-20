Altın alanlara deprem: Yüzde 10’a varan kayıp! Piyasalar yerle bir oldu

Güçlü dolar ve Fed’in sıkı duruşu altında değer kaybını sürdürdü. Haftanın son işlem gününe sınırlı yükseliş kaydeden gram altın yüzde 6’dan fazla kayıp yaşadı. Spot altın ise 28 Şubat’tan bu yana yüzde 10’dan fazla geriledi. 20 Mart Cuma günü ise altında sınırlı bir toparlanma gözlemlendi.

Buna göre, spot altın, yüzde 0,7 artışla ons başına 4 bin 682 dolara yükseldi. Böylece bir önceki seansta görülen yaklaşık iki ayın en düşük seviyesinden toparlandı. Gram altın 0,8'lik yükselişle 6 bin 674 lira seviyesinde seyrediyor.

ALTIN TOPARLANACAK MI?

ABC Refinery Küresel Kurumsal Piyasalar Başkanı Nicholas Frappell, altının haftalık bazda önemli teknik destek seviyelerini koruduğunu belirterek, “Altın, kırılmanın yaşandığı yaklaşık 4.800 dolar seviyesine doğru bir toparlanma gösterebilir” dedi.



YÜZDE 2 DEĞER KAZANDI

ABD doları, güvenli liman talebinin en güçlü kazananlarından biri olarak öne çıkarken, bu ay başından bu yana yüzde 2’den fazla değer kazandı. Öte yandan Fed, çarşamba günü faizleri sabit tutarken, enflasyonun yeniden yükselebileceğine işaret etti. Bu açıklamalar, yakın vadede faiz indirimi beklentilerini zayıflattı.



FED’DEN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENMİYOR

Vadeli işlemler piyasaları, yatırımcıların bu yıl içinde Fed’den faiz indirimi beklemediğini gösteriyor. Altın, enflasyona karşı korunma aracı olarak görülse de yüksek faiz ortamı, getiri sağlayan varlıkları daha cazip hale getirerek altına olan talebi baskılıyor.

Ayrıca güçlü dolar, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için altını daha pahalı hale getiriyor.

Frappell, “Orta Doğu’daki çatışma sürecinde beklenen performansı gösteremeyen altın için yatırımcılar alımdan çok satış tarafında konumlandı ve bu görüşü destekleyecek gelişmeleri takip etti” değerlendirmesinde bulundu.

PETROL 100 DOLARIN ÜZERİNDE

Orta Doğu gerilimi petrolü yükseltti Jeopolitik gerilimler enerji piyasalarını desteklemeye devam ediyor. İran’ın gece saatlerinde enerji altyapılarına saldırmasının ardından petrol fiyatları varil başına 105 doların üzerinde kalırken, Perşembe günü 119 doları test etti.



ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’e İran’ın doğal gaz altyapısına yönelik saldırıları tekrarlamaması çağrısında bulundu. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise tankerlere sıkışmış İran petrolüne yönelik yaptırımların yakında kaldırılabileceğini ifade etti.