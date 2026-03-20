FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altın alanlara deprem: Yüzde 10’a varan kayıp! Piyasalar yerle bir oldu

Altın bu hafta sert kayıplar yaşattı. Haftanın son işlem gününde ise sınırlı düzeyde toparlanma görülse de sarı metalin haftayı kayıp ile kapatması bekleniyor. ABD dolarının güçlü duruşu ve Fed’in şahin duruşu altının zayıflamasına neden oldu. Peki, gram altın, ons altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatlarındaki güncel durum ne? 20 Mart Cuma güncel altın fiyatları…

Altın alanlara deprem: Yüzde 10’a varan kayıp! Piyasalar yerle bir oldu
Rümeysa Ezgi Sivritepe

Güçlü dolar ve Fed’in sıkı duruşu altında değer kaybını sürdürdü. Haftanın son işlem gününe sınırlı yükseliş kaydeden gram altın yüzde 6’dan fazla kayıp yaşadı. Spot altın ise 28 Şubat’tan bu yana yüzde 10’dan fazla geriledi. 20 Mart Cuma günü ise altında sınırlı bir toparlanma gözlemlendi.

Altın alanlara deprem: Yüzde 10’a varan kayıp! Piyasalar yerle bir oldu 1

Buna göre, spot altın, yüzde 0,7 artışla ons başına 4 bin 682 dolara yükseldi. Böylece bir önceki seansta görülen yaklaşık iki ayın en düşük seviyesinden toparlandı. Gram altın 0,8'lik yükselişle 6 bin 674 lira seviyesinde seyrediyor.

ALTIN TOPARLANACAK MI?

ABC Refinery Küresel Kurumsal Piyasalar Başkanı Nicholas Frappell, altının haftalık bazda önemli teknik destek seviyelerini koruduğunu belirterek, “Altın, kırılmanın yaşandığı yaklaşık 4.800 dolar seviyesine doğru bir toparlanma gösterebilir” dedi.
Altın alanlara deprem: Yüzde 10’a varan kayıp! Piyasalar yerle bir oldu 2

YÜZDE 2 DEĞER KAZANDI

ABD doları, güvenli liman talebinin en güçlü kazananlarından biri olarak öne çıkarken, bu ay başından bu yana yüzde 2’den fazla değer kazandı. Öte yandan Fed, çarşamba günü faizleri sabit tutarken, enflasyonun yeniden yükselebileceğine işaret etti. Bu açıklamalar, yakın vadede faiz indirimi beklentilerini zayıflattı.
Altın alanlara deprem: Yüzde 10’a varan kayıp! Piyasalar yerle bir oldu 3

FED’DEN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENMİYOR

Vadeli işlemler piyasaları, yatırımcıların bu yıl içinde Fed’den faiz indirimi beklemediğini gösteriyor. Altın, enflasyona karşı korunma aracı olarak görülse de yüksek faiz ortamı, getiri sağlayan varlıkları daha cazip hale getirerek altına olan talebi baskılıyor.

Ayrıca güçlü dolar, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için altını daha pahalı hale getiriyor.

Frappell, “Orta Doğu’daki çatışma sürecinde beklenen performansı gösteremeyen altın için yatırımcılar alımdan çok satış tarafında konumlandı ve bu görüşü destekleyecek gelişmeleri takip etti” değerlendirmesinde bulundu.

Altın alanlara deprem: Yüzde 10’a varan kayıp! Piyasalar yerle bir oldu 4

PETROL 100 DOLARIN ÜZERİNDE

Orta Doğu gerilimi petrolü yükseltti Jeopolitik gerilimler enerji piyasalarını desteklemeye devam ediyor. İran’ın gece saatlerinde enerji altyapılarına saldırmasının ardından petrol fiyatları varil başına 105 doların üzerinde kalırken, Perşembe günü 119 doları test etti.
Altın alanlara deprem: Yüzde 10’a varan kayıp! Piyasalar yerle bir oldu 5

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’e İran’ın doğal gaz altyapısına yönelik saldırıları tekrarlamaması çağrısında bulundu. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise tankerlere sıkışmış İran petrolüne yönelik yaptırımların yakında kaldırılabileceğini ifade etti.

Altın alanlara deprem: Yüzde 10’a varan kayıp! Piyasalar yerle bir oldu 6

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gram altında yükseliş: İşte çeyrek altın fiyatı!Gram altında yükseliş: İşte çeyrek altın fiyatı!
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileriGünlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.702,05
6.702,95
% 1.21
10:59
Ons Altın / TL
208.867,26
208.956,57
% 1.43
11:14
Ons Altın / USD
4.716,21
4.716,81
% 1.42
11:14
Çeyrek Altın
10.723,28
10.959,32
% 1.21
10:59
Yarım Altın
21.381,37
21.920,33
% 1.22
10:59
Ziynet Altın
42.893,14
43.703,23
% 1.21
10:59
Cumhuriyet Altını
46.391,00
47.091,00
% -2.47
13:14
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
çeyrek altın yarım altın tam altın Altın ons altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran, Netanyahu'nun konuşması sırasında İsrail'e füzelerle saldırdı

İran, Netanyahu'nun konuşması sırasında İsrail'e füzelerle saldırdı

ABD'den Kuveyt, BAE ve Ürdün'e 16 milyar dolarlık silah satışı

ABD'den Kuveyt, BAE ve Ürdün'e 16 milyar dolarlık silah satışı

Samsunspor kazanarak veda etti! R.Vallecano'ya elendi...

Samsunspor kazanarak veda etti! R.Vallecano'ya elendi...

Ava Yaman'ın konuşmasına babası izin vermedi! Yaşı merak edildi

Ava Yaman'ın konuşmasına babası izin vermedi! Yaşı merak edildi

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

'Dengeler değişiyor' Zafer Ergezen altın için en kritik seviyeyi verdi

'Dengeler değişiyor' Zafer Ergezen altın için en kritik seviyeyi verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.