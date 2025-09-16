FİNANS

Altın almak isteyenlere uzmanından tavsiye, 2026 için kritik senaryo 'Şu anda alım bölgesinde...' O anı kaçırmayın çünkü...

Altın fiyatları hızlı yükselişi ile yatırımcısını güldürürken alım fırsatı bekleyenler için uzmanlar konuştu. Sabah saatlerinde Kapalı Çarşı'da gram altın 5 bin lirayı geçip ardından gerilemişti. Yarın ise piyasalar için kritik kararı Fed açıklayacak. Peki, uzmanlar altın almak isteyenler için nasıl bir uyarıda bulundu? Kapalı Çarşı'da ve serbest piyasada son durum ne? Kuyumcularda satış hareketliliği var mı? İşte ayrıntılar...

Ezgi Sivritepe

Altın kırdığı rekorları ile kazandırmaya devam ediyor. 4 bin 500 lirayı aşan gram altın, 5 bin lira seviyesine yaklaştı. Yatırım yapmak isteyenler düşüş olup olmayacağını merak ederken uzmanlardan uyarılar da geldi. Yarın Fed'in açıklayacağı faiz kararı ile piyasa ekranlarının hangi renge bürüneceği merak konusu oluyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?

*Serbest ve Kapalı Çarşı'da altın fiyatlarını takip eden yatırımcılar, gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatlarını yakından izliyor. İşte altın tabelasında son durum...
Gram altın şu sıralar 4 bin 912 lirayken ons altın 3 bin 698 dolar seviyesinde seyrediyor. Uzmanlardan ise Fed'in faiz kararı öncesi uyarı geldi. Altında yükselişin devam etmesini bekleyen uzmanlar, düzeltme uyarısı yaptı. Buna göre, 2026'da ons başına 4 bin dolar sınırını aşmadan önce altın fiyatlarında düzeltme bekleniyor.

"KISA VADEDE YÜZDE 5-6'LIK DÜZELTME GÖREBİLİR"

Mumbai merkezli rafineri Augmont’un araştırma direktörü Renisha Chainani, Hindistan Altın Konferansı’nda yaptığı değerlendirmede uzun vadeli altın boğa piyasasının sağlam göründüğünü ancak altın fiyatlarında düzeltme öngördüğünü belirterek şu cümleleri kurdu:

"Altın şu anda aşırı alım bölgesinde ve kısa vadede yüzde 5-6’lık bir düzeltme görebilir. Sonrasında yeniden yükselerek 2026’da 4 bin 200 doların üzerindeki yeni zirvelere ulaşabilir"

ABC Rafinerisi'nde Kurumsal Piyasalar Küresel Başkanı Nicholas Frappell, "Analistler fiyatların 2026'da 4 bin dolara ulaşacağı konusunda endişeliydi. Ancak bunu söylemek gerçekten zor, çünkü baktığımız her projeksiyonda fiyat beklediğimizden çok daha hızlı bir şekilde bu seviyeye ulaştı" sözlerini kullandı.

ALIM FIRSATI GELECEK Mİ?

Danışmanlık şirketi Metals Focus'un genel müdürü Philip Newman da altın fiyatlarının yıl sonunda 3 bin 800 dolara ulaşmasını beklediklerini belirterek bu artışın ardından potansiyel bir bir düzeltme gelse bile bunun yatırımcılar için alım fırsatı olacağını söyledi. Newman, altın fiyatlarının 2026'da 4 bin doların üzerine çıkmasını beklediklerini belirtti.

Birikimini altına yapanlar ise kuyumcunun yolunu tutmaya başladı. Ev veya konut almak için altınlarını satmaya başlayan vatandaşlar kuyumcularda yoğunluk oluşturuyor.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.902,22
4.902,73
% 0.37
14:26
Ons Altın / TL
152.592,85
152.619,95
% 0.45
14:41
Ons Altın / USD
3.695,14
3.695,52
% 0.43
14:41
Çeyrek Altın
7.843,56
8.015,96
% 0.37
14:26
Yarım Altın
15.638,09
16.031,92
% 0.37
14:26
Ziynet Altın
31.374,23
31.965,79
% 0.37
14:26
Cumhuriyet Altını
33.120,00
33.620,00
% 1.29
14:04
