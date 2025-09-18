Altın bu sabah 'tamam' dedi! Fed'in ardından sert fren geldi, uzmanlardan yatırımcıya mesaj var

Altın fiyatları Fed'in faizi indirmesinin ardından güne kayıplar ile başladı. 3.707 doları gören ve rekor kıran ons altın, güne değer kaybı ile başladı. Fed'in açıklamalarının ardından gram altında da düşüş görüldü. Serbest piyasada ve Kapalı Çarşı'da ise güncel altın fiyatları merak ediliyor. İşte altın piyasasında son durum...



Fed yaptığı açıklamalarda Ekim ve Aralık toplantıları için de çeyrek puanlık indirim sinyali verdi. Her ne kadar bu yıl 2 faiz indirimi daha öngörülse de 2026’nın tamamında sadece 1 faiz indirimi beklentisi öne çıktı.

Analistler ise altın piyasası için şu açıklamalarda bulundu:



“Dolayısıyla FED sonrası altın fiyatındaki düşüş, son dönemde rekor seviyelere ulaşılmasının ardından teknik bir konsolidasyonu temsil ediyor olabilir. İleriye dönük gevşek para politikası yönlendirmesi ise altın açısından önemli sonuçlar doğurabilir. Değerli metallerin, parasal gevşemelerden faydalandığı biliniyor. Düşük faiz oranları, getiri sağlamayan altının fırsat maliyetini azaltarak cazibesini artırıyor”

ALTIN YÜKSELİŞE DEVAM EDECEK Mİ?

Parasal genişlemenin bir şekilde sürecek olması, enflasyonist baskıların devamı ve mevcut jeopolitik risklerin bir araya gelmesinin, altının değer kazanması için destekleyici ortam oluşturduğuna çekiliyor.

Son olarak Deutsche Bank, 2026'da ons altın için ortalama 4 bin dolar beklentisini öne sürmüştü.

EKONOMİK VERİLER KRİTİK

Yüksek enflasyon ve zayıf istihdam kıskacında kalan FED üyelerinin, 2026’daki faiz indirimlerinin boyutuna dair görüş ayrılığı yaşaması, bundan sonraki süreçte açıklanacak verilerin de önemini artırdı.

2024'Ü GEÇTİ

Altın fiyatları 2025 yılında yüzde 39 yükselerek 2024 yılındaki artışını geçti.