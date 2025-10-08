FİNANS

Altın çağı yaşanıyor: Ons altın tarihi zirvesini gördü!

Altın, 2025 yılının Ekim ayında yatırımcıların gözdesi olmaya devam ediyor. Ons altın, hem jeopolitik gerilimler hem de ABD'deki bütçe krizi nedeniyle 4000 doları aşarak tarihi bir rekora imza attı. Gram altın da bu yükselişten nasibini alarak yeni zirveleri hedefliyor.

Jeopolitik Riskler ve ABD'deki Belirsizlik Altını Rekor Seviyelere Taşıdı

Altın piyasası, 8 Ekim 2025 tarihinde görülmemiş bir hareketliliğe sahne oldu. Yıl başından beri yükseliş trendinde olan ons altın, özellikle son dönemde artan jeopolitik riskler ve ABD'deki federal hükümetin kapanma ihtimaliyle birlikte adeta bir roket gibi yükseldi.

Güne pozitif bir başlangıç yapan ons altın, kısa sürede 4037,10 dolar seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı. Bu, yıl başından bu yana 1400 doların üzerinde bir artış anlamına geliyor.

Yatırımcılar, güvenli liman olarak gördükleri altına yönelirken, piyasalardaki belirsizlik ortamı da bu yükselişi destekliyor. Uzmanlar, ABD'deki bütçe görüşmelerinin tıkanması ve olası bir hükümet kapanmasının, doların değer kaybetmesine ve altının daha da cazip hale gelmesine neden olduğunu belirtiyor. Ayrıca, Orta Doğu'daki gerilimlerin tırmanması da altının yükselişini tetikleyen önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Gram altın da ons altındaki bu yükselişe paralel olarak rekor seviyelere ulaştı. Serbest piyasada gram altın, alış fiyatı 5405,21 TL ve satış fiyatı 5405,79 TL olarak işlem görüyor. Çeyrek altın ve diğer altın türleri de bu yükselişten nasibini alarak yatırımcılarına kazanç sağladı.

Analistler, altındaki yükselişin devam edip etmeyeceği konusunda farklı görüşlere sahip. Bazı uzmanlar, jeopolitik risklerin ve ekonomik belirsizliklerin devam etmesi halinde altının yükseliş trendinin süreceğini öngörürken, bazıları ise piyasalardaki dengelenme ile birlikte bir düzeltme hareketinin yaşanabileceğini belirtiyor. Yatırımcıların dikkatli olması ve piyasaları yakından takip etmesi gerekiyor. Altın, her zaman olduğu gibi, yatırımcılar için hem bir fırsat hem de bir risk unsuru taşıyor.

Sonuç olarak, altın piyasası 2025 yılının Ekim ayında tarihi bir dönemden geçiyor. Ons altının 4000 doları aşması, piyasalardaki belirsizliğin ve jeopolitik risklerin ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Yatırımcıların bu süreçte dikkatli olması, piyasaları yakından takip etmesi ve uzman görüşlerine başvurması büyük önem taşıyor. Altın, güvenli liman olma özelliğini korurken, doğru zamanda yapılan yatırımlarla önemli kazançlar sağlayabilir.

