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Altın çakıldı, düşüş sürüyor: 'Toparlanma kısa sürdü' Yeni uyarı

Altın fiyatlarında kısa süreli bir toparlanmanın ardından yeniden düşüş yaşanıyor. Uzmanlardan ise yeni risklere karşı uyarılar geldi.

Altın çakıldı, düşüş sürüyor: 'Toparlanma kısa sürdü' Yeni uyarı
Hande Dağ

Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor. Gram altın fiyatı 24 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 06.05 itibarıyla 6.060 TL ve ons fiyatı 4.055 dolardan güne başladı. 'Şahin FED' beklentileri ile dolar endeksi 101,50’ye yaklaşıp 13 ayın zirvesine çıktı. Altında baskı artarken Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, onsta 4000-4100 dolar bölgesini işaret etti.

Altın çakıldı, düşüş sürüyor: Toparlanma kısa sürdü Yeni uyarı 1

ALTINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4114 dolar, en düşük 4050 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.14 itibarıyla 4058 dolar seviyesinde seyrediyor.

Altın çakıldı, düşüş sürüyor: Toparlanma kısa sürdü Yeni uyarı 2

Gram altın gün içinde en yüksek 6149 TL, en düşük 6054 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 07.00 itibarıyla 6073 TL seviyesinde seyrediyor.

Altın çakıldı, düşüş sürüyor: Toparlanma kısa sürdü Yeni uyarı 3

Altın fiyatlarında düşüş sürüyor. Dünkü işlemlerde yüzde -1,93 değer kaybeden ve 4.110 dolardan kapanış yapan ons altın, bugün de 06.05 itibarıyla 4.055 dolardan fiyatlandı. Spot piyasada işlem gören gram altın fiyatı 6.060 TL’den güne başladı. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise sabah saatlerinde fiziki gram altın satış fiyatı 6.155 TL’den gerçekleşti.

Altın çakıldı, düşüş sürüyor: Toparlanma kısa sürdü Yeni uyarı 4

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Fed’in son toplantısının ardından 'bu yıl en az 1 adet faiz artışına gidebileceği' yönündeki beklentiler, dolar endeksini yeni zirvelere taşıdı. Dolar endeksinin 13 ayın zirvesine yönelmesi, altın fiyatlarını baskılıyor. Goldman Sachs'ın da 2026 tahminini 4.900 dolara düşürmesinin ardından, Deutsche Bank'ın da 4.800 dolara indirdiği vurgulandı.

Altın çakıldı, düşüş sürüyor: Toparlanma kısa sürdü Yeni uyarı 5

"KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR"

Altında geçen hafta gözlemlenen toparlanmanın kısa sürdüğünü belirten Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen'in, "Piyasa, FED'in enflasyon ve fiyat istikrarına odaklanmasıyla birlikte, faiz oranlarında artış riskine karşı uyum sağlamaya çalışıyor. Güçlü dolar ve ABD tahvil getirileri ile teknoloji hisselerindeki zayıflık da buna katkıda bulundu. Şimdilik, 4.000-4.100 ABD doları destek bölgesi kritik önem taşıyor. Bu bölgenin kırılması, yeni bir teslimiyet dalgası ve teknik satış hareketini tetikleyebilir" dediği aktarıldı.

Altın çakıldı, düşüş sürüyor: Toparlanma kısa sürdü Yeni uyarı 6

"DAHA FAZLA BOZULABİLİR" UYARISI

Diğer yandan teknik analizde 'ölümcül kesişme' olarak bilinen ve '50 günlük ortalamanın, 200 günlük ortalamayı aşağı kesmesiyle' oluşan formansyon riskinin, altın fiyatlarında da kendini göstermeye başladığı belirtildi. Ons altında 50 günlük ortalamanın 4500 dolar ve 200 günlük ortalamanın da 4470 dolarda bulunduğunu aktaran analistlerin, "Kısa vadeli ortalama, uzun vadeli ortalamanın altına düşerse ‘ölümcül kesişme’ gerçekleşebilir ve teknik görünüm daha fazla bozulabilir" uyarısında bulunduğu kaydedildi.

Altın çakıldı, düşüş sürüyor: Toparlanma kısa sürdü Yeni uyarı 7

24 HAZİRAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 07.35 itibarıyla 4.063 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 07.20 itibarıyla 6.065 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.20 itibarıyla 9.914 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.21 itibarıyla 19.841 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 07.33 itibarıyla 41.285 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 07.33 itibarıyla 100.673 TL seviyesinde.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.075,59
6.076,51
% -1.08
07:43
Ons Altın / TL
189.000,58
189.133,50
% -1.05
07:58
Ons Altın / USD
4.066,34
4.066,94
% -1.08
07:58
Çeyrek Altın
9.720,95
9.935,09
% -1.08
07:43
Yarım Altın
19.381,14
19.870,17
% -1.08
07:43
Ziynet Altın
38.883,80
39.618,82
% -1.08
07:43
Cumhuriyet Altını
41.220,00
41.841,00
% -1.79
14:51
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