Altın'da FED rüzgarı! Rekor tazeledi, 7 haftanın zirvesinde

Ons altın 21 Ekim'den bu yana ilk kez 4.300 doları geçti. Serbest piyasada gram altın 5 bin 912 lira ile rekor kırarak rekorlarına bir yenisini daha ekledi.

Ons altın fiyatı, Fed'in çarşamba günü faiz indirimlerinin devam edeceği sinyalini vermesinin adından başlayan yukarı harekette bugün 21 Ekim'den bu yana ilk kez 4.300 dolar ons seviyesini aştı.

Ons altın yüzde 0,87 oranında artışla 4313 dolara kadar çıktı. Altın fiyatı hafta başından bu yana yüzde 2,6 değer kazandı. Yıl başından bu yana artış yüzde 64'ü aştı.

Gümüş de yukarı hareketini devam ettiriyor. Ons gümüş yüzde 0,33 artışla 63,78 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTINDA REKOR

Gram altın fiyatları iç piyasada yeni bir rekora imza attı. Gram altın da 5 bin 908,8 TL’den yeni zirvesini gördü. Gram altın gün içi işlemlerde yüzde 1'e yakın yükseldi.

ALTINDA SEYIR DOLARA BAĞLI

Sucden Financial analistlerine göre gümüş, arz açığı söylemi etrafında oluşan spekülatif ivmenin etkisiyle öne çıkarken, altının fiyat hareketleri daha çok para politikası görünümüne ve reel getirilerdeki seyre bağlı kalmayı sürdürüyor.

Analistler, altının makroekonomik duyarlılığın daha “gerçekçi barometresi” olma özelliğini koruyacağını belirtiyor. Yakın vadede değer kazanımının ise büyük ölçüde doların daha belirgin biçimde zayıflayıp zayıflamamasına bağlı olduğunu, aksi halde altının yukarı yönlü potansiyelinin sınırlı kalabileceğini ifade ediyorlar.Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

