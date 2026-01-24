'Altın daha fazla yükselmez' demeyin! 'Kesinlikle satmayın' dedi tarih verdi

Merkez bankaların altın alımı, jeopolitik gerilimler, İran'daki protestolar altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Dün, Kapalı Çarşı'da 7 bin TL'yi geçen gram altın şu sıralar 7 bin 110 TL'den satışa sunuluyor. Altın fiyatlarının bu kadar hızlı yükselmesinin ardından ise yatırımcılar ilerleyen süreçte altın piyasasında neler olacağını yakından takip etmeye başladı.

HaberTürk ekranlarına konuşan Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, yıl sonu gram altın için 8700–9000 TL bandı, ons altında ise 5000–5400 dolar aralığını işaret etti. Trump döneminde güvenli liman algısının değiştiğini ifade eden Eryılmaz, yatırımcıların altına yöneldiğini belirtti.

YÜKSELİŞİ KAÇIRMA KORKUSU VAR

Eryılmaz'a göre bir diğer önemli faktör ise FOMO etkisi, yani yükselişi kaçırma korkusu. Perakende yatırımcıdan büyük fonlara, ETF’lerden merkez bankalarına kadar geniş bir kesim, yükseliş hızlandıkça piyasaya daha agresif giriyor. Eryılmaz’a göre bu durum, ralliye ekstra ivme kazandırıyor.



GÜMÜŞ ALINMALI MI?

Özellikle gümüş ve gümüş ETF’lerinde son 5–10 yılda zor görülen bir hacim oluşmuş durumda. Eryılmaz, yatırımcılara şu şekilde öneride bulundu:

"Trendi kaçırmayalım ama çok yüklü giriş yapmayalım. Kademe kademe alalım. Bir görelim bakalım nereye gidiyor hareket. Yükselme devam ettikçe alalım. Aşağı geldi, durduğundan emin olduğumuzda bir kademe de aşağıdan alalım mesela. Şu an alınmaması gerektiğini düşünmüyorum ama bazen dikkatli olalım, bir bekleyelim, birkaç gün ondan sonra dediğimizde bile"



ALTINDA YIL SONU TAHMİNİ

Eryılmaz, altın için beklentisini ise şu sözlerle açıkladı:

“Sene sonu ben ons tarafında minimum 5000, maksimum 5400 dolar bekliyorum. Ortalama beklentim 5200 dolar benim. Gram altın tarafında da 8 bin 300 TL, maksimum 9 bin 100 TL civarı. Dolayısıyla ortalama 8700–8800’leri çok rahat görebileceğimizi düşünüyorum. Eğer hiç beklemediğimiz jeopolitik risklerin çok daha farklı boyutlara evrilmesi durumunda elbette ki çok daha yüksek seviyeler gündeme gelebilir. Onun için ben açıkçası 9000’in kıyılarına her şey bu minvalde gidiyor olsak bile çok rahatlıkla geleceğimizi düşünüyorum"



UZUN VADELİ YATIRIMCI DİKKAT!

Uzun vadeli strateji için verdiği temel tavsiye ise şöyle:

“Burada bir de tabii uzun vadeli, kısa vadeliye göre strateji değişir. Uzun vadeli biriktiren şunu yapsın: Her geri çekilmede bir kademe alım yapıp bir tarafa koyup unutsun onu. Bu çok iyi bir strateji bence. Satmadan, her geri çekilmede elinde varsa para biraz daha altın alsın.”



"KESİNLİKLE SATMAYIN"

Ben açıkçası yakın vadede, örneğin 2028–2030 yılına kadar altın tarafında yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Onun için uzun vadeli hatta kısa vadeli yatırımcılar da kesinlikle altınlarını satmasınlar. Sahip çıkmaya devam etsinler. Biriktirebildikleri kadar biriktirsinler derim.”