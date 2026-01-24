FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

'Altın daha fazla yükselmez' demeyin! 'Kesinlikle satmayın' dedi tarih verdi

Altın ve gümüşten art arda rekorlar gelmeye devam ediyor. Kapalı Çarşı'da 7 bin TL'yi geçen gram altın, 100 doları geçen ons gümüş yatırımcıların odağında. Hızlı yükselişlerin bitip geri çekilmelerin yaşanıp yaşanmayacağını merak edenler için ise Doç. Dr. Filiz Eryılmaz önemli açıklamalarda bulundu. 24 Ocak 2026 altın, gümüş, ons altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, gremse altın fiyatlarındaki son durum...

'Altın daha fazla yükselmez' demeyin! 'Kesinlikle satmayın' dedi tarih verdi
Ezgi Sivritepe

Merkez bankaların altın alımı, jeopolitik gerilimler, İran'daki protestolar altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Dün, Kapalı Çarşı'da 7 bin TL'yi geçen gram altın şu sıralar 7 bin 110 TL'den satışa sunuluyor. Altın fiyatlarının bu kadar hızlı yükselmesinin ardından ise yatırımcılar ilerleyen süreçte altın piyasasında neler olacağını yakından takip etmeye başladı.

Altın daha fazla yükselmez demeyin! Kesinlikle satmayın dedi tarih verdi 1

HaberTürk ekranlarına konuşan Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, yıl sonu gram altın için 8700–9000 TL bandı, ons altında ise 5000–5400 dolar aralığını işaret etti. Trump döneminde güvenli liman algısının değiştiğini ifade eden Eryılmaz, yatırımcıların altına yöneldiğini belirtti.

Altın daha fazla yükselmez demeyin! Kesinlikle satmayın dedi tarih verdi 2

YÜKSELİŞİ KAÇIRMA KORKUSU VAR

Eryılmaz'a göre bir diğer önemli faktör ise FOMO etkisi, yani yükselişi kaçırma korkusu. Perakende yatırımcıdan büyük fonlara, ETF’lerden merkez bankalarına kadar geniş bir kesim, yükseliş hızlandıkça piyasaya daha agresif giriyor. Eryılmaz’a göre bu durum, ralliye ekstra ivme kazandırıyor.
Altın daha fazla yükselmez demeyin! Kesinlikle satmayın dedi tarih verdi 3

GÜMÜŞ ALINMALI MI?

Özellikle gümüş ve gümüş ETF’lerinde son 5–10 yılda zor görülen bir hacim oluşmuş durumda. Eryılmaz, yatırımcılara şu şekilde öneride bulundu:

"Trendi kaçırmayalım ama çok yüklü giriş yapmayalım. Kademe kademe alalım. Bir görelim bakalım nereye gidiyor hareket. Yükselme devam ettikçe alalım. Aşağı geldi, durduğundan emin olduğumuzda bir kademe de aşağıdan alalım mesela. Şu an alınmaması gerektiğini düşünmüyorum ama bazen dikkatli olalım, bir bekleyelim, birkaç gün ondan sonra dediğimizde bile"
Altın daha fazla yükselmez demeyin! Kesinlikle satmayın dedi tarih verdi 4

ALTINDA YIL SONU TAHMİNİ

Eryılmaz, altın için beklentisini ise şu sözlerle açıkladı:

“Sene sonu ben ons tarafında minimum 5000, maksimum 5400 dolar bekliyorum. Ortalama beklentim 5200 dolar benim. Gram altın tarafında da 8 bin 300 TL, maksimum 9 bin 100 TL civarı. Dolayısıyla ortalama 8700–8800’leri çok rahat görebileceğimizi düşünüyorum. Eğer hiç beklemediğimiz jeopolitik risklerin çok daha farklı boyutlara evrilmesi durumunda elbette ki çok daha yüksek seviyeler gündeme gelebilir. Onun için ben açıkçası 9000’in kıyılarına her şey bu minvalde gidiyor olsak bile çok rahatlıkla geleceğimizi düşünüyorum"
Altın daha fazla yükselmez demeyin! Kesinlikle satmayın dedi tarih verdi 5

UZUN VADELİ YATIRIMCI DİKKAT!

Uzun vadeli strateji için verdiği temel tavsiye ise şöyle:

“Burada bir de tabii uzun vadeli, kısa vadeliye göre strateji değişir. Uzun vadeli biriktiren şunu yapsın: Her geri çekilmede bir kademe alım yapıp bir tarafa koyup unutsun onu. Bu çok iyi bir strateji bence. Satmadan, her geri çekilmede elinde varsa para biraz daha altın alsın.”
Altın daha fazla yükselmez demeyin! Kesinlikle satmayın dedi tarih verdi 6

"KESİNLİKLE SATMAYIN"

Ben açıkçası yakın vadede, örneğin 2028–2030 yılına kadar altın tarafında yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Onun için uzun vadeli hatta kısa vadeli yatırımcılar da kesinlikle altınlarını satmasınlar. Sahip çıkmaya devam etsinler. Biriktirebildikleri kadar biriktirsinler derim.”

Altın daha fazla yükselmez demeyin! Kesinlikle satmayın dedi tarih verdi 7

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yurt dışı TL borçlara zorunlu karşılık oranlarını artırdıYurt dışı TL borçlara zorunlu karşılık oranlarını artırdı
Moody's Türkiye'nin kredi notunu güncellemediMoody's Türkiye'nin kredi notunu güncellemedi

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.944,72
6.945,51
% 1.57
23:59
Ons Altın / TL
215.972,89
216.091,77
% 1.59
23:59
Ons Altın / USD
4.981,31
4.981,88
% 1.32
23:59
Çeyrek Altın
11.111,54
11.355,91
% 1.57
23:59
Yarım Altın
22.153,64
22.711,82
% 1.57
23:59
Ziynet Altın
44.446,18
45.284,73
% 1.57
23:59
Cumhuriyet Altını
46.432,00
47.126,00
% 2.31
17:02
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın Altın ons altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

ABD İran'a mı saldıracak? İsrail ordusu alarma geçti

ABD İran'a mı saldıracak? İsrail ordusu alarma geçti

Emre Belözoğlu kırmızı karta isyan etti! "Galatasaray forması olsa..."

Emre Belözoğlu kırmızı karta isyan etti! "Galatasaray forması olsa..."

O isim donör oldu! Ufuk Özkan'dan güzel haber geldi

O isim donör oldu! Ufuk Özkan'dan güzel haber geldi

Fitch Ratings'ten kritik karar: Türkiye'nin kredi notu değişti

Fitch Ratings'ten kritik karar: Türkiye'nin kredi notu değişti

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.