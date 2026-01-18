FİNANS

Altın deposu çıktı: Çöpe atılanları topladı! Kuyumcuya getirdi, 275 bin TL aldı

Altın son dönemde fiyat artışları nedeniyle herkesin gündemindeki yerini korurken Kocaeli'de hurdacı Mustafa Aslan, topladığı elektronik atıkları ayrıştırarak yaklaşık 43 gram altın elde etti. Aslan, altını nasıl elde ettiğini anlatırken verdiği bilgiler herkesi şaşırttı. Elde ettiği altınları Kuyumcuya getirdiğinde de karşılığında 275 bin TL aldığı öğrenildi.

Hande Dağ

Kocaeli'de bir hurdacı çöpten adeta servet çıkardı. Elektronik atıkları ayrıştırarak yaklaşık 43 gram altın elde ettiği aktarıldı. Atıklardan 275 bin TL kazanan hurdacı bunu nasıl yaptığını da anlattı. İşte detaylar...

Altın deposu çıktı: Çöpe atılanları topladı! Kuyumcuya getirdi, 275 bin TL aldı 1

"GÖRDÜĞÜNÜZ HER ŞEYDE ALTIN VAR"

Show Haber'de yer alan habere göre; hurdacı Mustafa Aslan, tezgahtaki eskimiş, çöpe atılmış elektronik cihazları göstererek "Burada gördüğünüz bütün her şeyde altın var. Kiloda 1 gram veren var, 0,5 veren var, kiloda 3 gram altın veren var, mesela kiloda 10 gram altın veren var" ifadelerini kullandı.

Altın deposu çıktı: Çöpe atılanları topladı! Kuyumcuya getirdi, 275 bin TL aldı 2

Eskimiş, çöpe atılmış elektronik cihazlar pek çok kişi için yük gibi görüldüğünden çöpe atılıyor.

Altın deposu çıktı: Çöpe atılanları topladı! Kuyumcuya getirdi, 275 bin TL aldı 3

"HURDACILARDAN TOPLUYORUM"

Ancak Gölcük'te yaşayan hurdacı Mustafa Aslan için onlar "altın değerinde". Aslan "Genelde hurdacılardan topluyorum. Ayrıştırıyorum bunları. Altınını çıkartıyorum" dedi.

Altın deposu çıktı: Çöpe atılanları topladı! Kuyumcuya getirdi, 275 bin TL aldı 4

Mustafa Aslan'ın o elektronik atıkları tek tek ayrıştırarak tam 42,94 gram has altın elde ettiği aktarıldı.

Altın deposu çıktı: Çöpe atılanları topladı! Kuyumcuya getirdi, 275 bin TL aldı 5

Kuyumcuya getirdiğinde ise karşılığında 275 bin TL aldığı belirtildi.

Altın deposu çıktı: Çöpe atılanları topladı! Kuyumcuya getirdi, 275 bin TL aldı 6

Kuyumcu ise "Binde 988,5 oranında saf altın çıktı. Rafineri değerlerine yakın bir altın saflığı verdi aslında" şeklinde konuştu.

Altın deposu çıktı: Çöpe atılanları topladı! Kuyumcuya getirdi, 275 bin TL aldı 7

Aslan "Bilgisayar taş işlemcisi kiloda 3 gram altın veriyor. Mesela modem söktüğün zaman kiloda 2,5 gram altın verir" dedi. Bu atıkları altına çevirme işleminin hem meşakkatli hem de tehlikeli olduğu da belirtildi.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.374,59
6.375,38
% -0.3
23:59
Ons Altın / TL
198.260,26
198.315,17
% -0.29
23:59
Ons Altın / USD
4.581,61
4.582,18
% -0.51
23:59
Çeyrek Altın
10.199,34
10.423,75
% -0.3
23:59
Yarım Altın
20.334,94
20.847,50
% -0.3
23:59
Ziynet Altın
40.797,38
41.567,50
% -0.3
23:59
Cumhuriyet Altını
43.191,00
43.844,00
% 0
13:02
Anahtar Kelimeler:
Altın Atık çöp elektronik
