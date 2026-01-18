Altın deposu çıktı: Çöpe atılanları topladı! Kuyumcuya getirdi, 275 bin TL aldı

Kocaeli'de bir hurdacı çöpten adeta servet çıkardı. Elektronik atıkları ayrıştırarak yaklaşık 43 gram altın elde ettiği aktarıldı. Atıklardan 275 bin TL kazanan hurdacı bunu nasıl yaptığını da anlattı. İşte detaylar...

"GÖRDÜĞÜNÜZ HER ŞEYDE ALTIN VAR"

Show Haber'de yer alan habere göre; hurdacı Mustafa Aslan, tezgahtaki eskimiş, çöpe atılmış elektronik cihazları göstererek "Burada gördüğünüz bütün her şeyde altın var. Kiloda 1 gram veren var, 0,5 veren var, kiloda 3 gram altın veren var, mesela kiloda 10 gram altın veren var" ifadelerini kullandı.

Eskimiş, çöpe atılmış elektronik cihazlar pek çok kişi için yük gibi görüldüğünden çöpe atılıyor.

"HURDACILARDAN TOPLUYORUM"

Ancak Gölcük'te yaşayan hurdacı Mustafa Aslan için onlar "altın değerinde". Aslan "Genelde hurdacılardan topluyorum. Ayrıştırıyorum bunları. Altınını çıkartıyorum" dedi.

Mustafa Aslan'ın o elektronik atıkları tek tek ayrıştırarak tam 42,94 gram has altın elde ettiği aktarıldı.

Kuyumcuya getirdiğinde ise karşılığında 275 bin TL aldığı belirtildi.

Kuyumcu ise "Binde 988,5 oranında saf altın çıktı. Rafineri değerlerine yakın bir altın saflığı verdi aslında" şeklinde konuştu.

Aslan "Bilgisayar taş işlemcisi kiloda 3 gram altın veriyor. Mesela modem söktüğün zaman kiloda 2,5 gram altın verir" dedi. Bu atıkları altına çevirme işleminin hem meşakkatli hem de tehlikeli olduğu da belirtildi.