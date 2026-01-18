FİNANS

Fiyatı duyan akın etti! Soğuk havada uzun kuyruk: Aynı anda girmeye çalıştılar

Bursa'da yeni açılışı yapılan bir mağazanın uygun fiyatlı ürünleri, yüzlerce vatandaşın saatlerce beklemesine sebep oldu. 100 liraya satışı yapılan ürünlerden almak isteyen vatandaşlar dondurucu soğukta izdihama neden oldu.

Fiyatı duyan akın etti! Soğuk havada uzun kuyruk: Aynı anda girmeye çalıştılar

Bursa'daki açılış, merkez Yıldırım ilçesinde gerçekleşti. Alışveriş merkezinde 100 TL ile 300 TL arasında değişen ürün fiyatlarını duyan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu. Soğuk havaya aldırış etmeyen özellikle kadın müşteriler, mağazanın açılmasıyla birlikte içeriye girmek isteyince kısa süreli izdiham yaşandı.

YÜZLERCE VATANDAŞIN AYNI ANDA İÇERİ GİRMEYE ÇALIŞTI

Mağazada 100 TL'den satılan çaydanlık, çerezlik ve birçok ev eşyasının uygun fiyatlarla satışa sunulması yoğunluğun artmasına neden oldu. Yüzlerce vatandaşın aynı anda içeri girmeye çalışmasıyla zaman zaman zor anlar yaşanırken, görevliler kalabalığı kontrol altına almaya çalıştı.

Uygun fiyatlı ürünlerden faydalanmak isteyen vatandaşlar, yoğunluğa rağmen alışverişlerini sürdürdü.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

