Altın durdurulamıyor: Yeni rekor geldi! İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatları yeni haftada yeni bir rekor daha kırdı. Ons altın 5 bin dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken gram altın fiyatında da en yüksek 7105 TL seviyesi görüldü. Altın fiyatları, artan jeopolitik belirsizliklerden etkilenmeye devam ediyor. Peki, gram altın, çeyrek altın kaç TL? İşte 26 Ocak 2026 Pazartesi altın fiyatları...

Altın durdurulamıyor: Yeni rekor geldi! İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatı
Hande Dağ

Altın fiyatlarında son durum... Altın artan jeopolitik risklerle beraber yükselişine devam ediyor. Ons altın 5 bin doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altın fiyatlarındaki yükseliş gram altında da yeni bir rekor getirdi. Yatırımcılar, artan jeopolitik gerilimler ve küresel ekonomiye dair belirsizlikler karşısında güvenli liman arayışı hız kazandı. Peki, gram altın ne kadar oldu, ne kadar olacak? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç TL? İşte 26 Ocak 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları ve altın yorumları...

Altın durdurulamıyor: Yeni rekor geldi! İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatı 1

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın en yüksek 5093 dolar, en düşük 4985 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.24 itibarıyla 5072 dolar seviyesinde seyrediyor.

Altın durdurulamıyor: Yeni rekor geldi! İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatı 2

Gram altın ise en yüksek 7105 TL, en düşük 6945 TL seviyesini gördü. Gram altın fiyatları saat 07.10 itibarıyla 7081 TL seviyesinde seyrediyor.

Altın durdurulamıyor: Yeni rekor geldi! İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatı 3

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Altın durdurulamıyor: Yeni rekor geldi! İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatı 4

26 OCAK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 07.26 itibarıyla 5.072 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 07.10 itibarıyla 7.081 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.11 itibarıyla 11.578 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.11 itibarıyla 23.152 TL seviyesinde.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.050,75
7.051,67
% 1.53
08:43
Ons Altın / TL
220.053,57
220.113,80
% 1.88
08:58
Ons Altın / USD
5.073,48
5.074,12
% 1.85
08:58
Çeyrek Altın
11.281,19
11.529,48
% 1.53
08:43
Yarım Altın
22.491,88
23.058,95
% 1.53
08:43
Ziynet Altın
45.124,77
45.976,87
% 1.53
08:43
Cumhuriyet Altını
46.974,00
47.674,00
% 1.16
13:15
Canlı Skor
gram altın çeyrek altın yarım altın Altın ons altın altın fiyatları ata altın canlı altın fiyatları çeyrek altın fiyatı güncel altın fiyatları kapalı çarşı altın fiyatları gram altın fiyatları ne kadar
