Altın durdurulamıyor: Yeni rekor geldi! İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatlarında son durum... Altın artan jeopolitik risklerle beraber yükselişine devam ediyor. Ons altın 5 bin doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altın fiyatlarındaki yükseliş gram altında da yeni bir rekor getirdi. Yatırımcılar, artan jeopolitik gerilimler ve küresel ekonomiye dair belirsizlikler karşısında güvenli liman arayışı hız kazandı. Peki, gram altın ne kadar oldu, ne kadar olacak? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç TL? İşte 26 Ocak 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları ve altın yorumları...

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın en yüksek 5093 dolar, en düşük 4985 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.24 itibarıyla 5072 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram altın ise en yüksek 7105 TL, en düşük 6945 TL seviyesini gördü. Gram altın fiyatları saat 07.10 itibarıyla 7081 TL seviyesinde seyrediyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

26 OCAK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 07.26 itibarıyla 5.072 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 07.10 itibarıyla 7.081 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.11 itibarıyla 11.578 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.11 itibarıyla 23.152 TL seviyesinde.