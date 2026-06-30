Altın düştü: Aylık kayıpta 2008'den beri en yüksek seviye

Altın fiyatlarında son durum... Altın, Orta Doğu’daki belirsizliğin azalması ve ABD’de yüksek enflasyonu dizginlemek amacıyla faiz artırımlarının devam edeceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle 30 Haziran 2026 Salı günü yüzde 1’in üzerinde geriledi. Altın, Ekim 2008’den bu yana en sert aylık düşüşüne yöneldi.

Altının ons fiyatı yüzde 1,5 düşüşle 3.956,92 dolara gerilerken, aylık bazdaki kaybı yüzde 12,7’ye ulaştı. Bu gerçekleşirse altın üst üste dördüncü ayını da düşüşle tamamlamış olacak. Bloomberg HT'de yer alan habere göre altının, İran savaşı sebebiyle enerji fiyatlarının yükselmesi, bunun da enflasyon ve faiz artırımı beklentilerini güçlendirmesi neticesinde 2024’ten bu yana ilk, 2013’ün ikinci çeyreğinden bu yana da en büyük çeyreklik düşüşünü yaşaması beklentiler arasında.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4022 dolar, en düşük 3943 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.18 itibarıyla 3.974 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram altın gün içinde en yüksek 6032 TL, en düşük 5916 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 07.08 itibarıyla 5.958 TL seviyesinde seyrediyor.

"NORMALDE ALTINI DESTEKLEYEN TÜM OLUMLU FAKTÖRLERİN ÖNÜNE GEÇMİŞ DURUMDA"

Marex analisti Edward Meir'in, "Yüksek enflasyon, yüksek faiz beklentileri ve güçlü dolar, normalde altını destekleyen tüm olumlu faktörlerin önüne geçmiş durumda" değerlendirmesini yaptığı aktarıldı.

Enflasyona karşı korunma aracı olarak görülen altının, yüksek faiz ortamında faiz getirisi sunmaması sebebiyle yatırımcılar açısından cazibesini kaybettiği belirtiliyor.

Piyasalarda bu sene Fed'in üç kez faiz artıracağının öngörüldüğü aktarılırken CME FedWatch verilerine göre eylül ayında faiz artırımı ihtimalinin yaklaşık yüzde 64 olarak fiyatlandığı kaydedildi. Yatırımcıların da Fed’in para politikasına dair ipuçları için bu hafta açıklanacak haziran ayı ADP özel sektör istihdamı ve tarım dışı istihdam verilerini beklediği belirtildi.

Güçlü doların da altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale getirdiği vurgulanıyor.

Diğer yandan petrol fiyatlarının da yatırımcıların yapılması beklenen İran-ABD görüşmelerine odaklanmasıyla, 2020'den bu yana en sert çeyreklik düşüşüne yöneldiği kaydediliyor.

YILIN İKİNCİ YARISI İÇİN ALTIN FİYATI TAHMİNİ

Edward Meir'ın, yılın ikinci yarısında altının ons fiyatının 3.500-4.400 dolar aralığında işlem görebileceğini öngördüğü kaydedildi.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA SON DURUM

Ayrıca spot gümüş de yüzde 2 düşüşle 57,13 dolara geriledi. Ons gümüş saat 07.19 itibarıyla 57,40 dolar seviyesinde seyrederken gram gümüş ise 86,14 TL seviyesinde fiyatlanıyor.