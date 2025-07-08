Altın düşüyor ama 'Şu anda satılabilir' O yatırım aracına dikkat 'Yükselmesini seyrediyoruz' Gözden kaçıyor diyerek açıkladı

Altın düşüşünü sürdürüyor. Altında yükselişin gelmesi beklenirken haber akışları ile beraber altın fiyatları geri çekilmeye devam ediyor. Bugün altın 4 bin 283 liradan alıcı bulurken ons altın ise 3 bin 329 dolardan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından gündemden düşmeyen gümrük tarifeleri piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ederken, diğer ülkelere yönelik tarife oranlarını içeren mektupları yayımlaması varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor.

ABD tarafından açıklanan son tarife kararları sonrasında bundan sonra da daha ağır tarifelerin gelebileceğine dair endişeler artarken, bu durum küresel ekonomik aktivitenin gidişatına ilişkin belirsizliklerin artmasına yol açıyor.

DOLAR 40 TL OLDU

Piyasaların Trump'ın hamleleri sonrası ilerleyen süreçte nasıl tepki vereceği merak edilirken Ekonomist Muhammet Bayram, CNNTÜRK'e konuştu. Bayram, "Dolar bir hayli zayıflamıştı ama dün 39 liralardan seyreden doların 40 lirayı aştığını gördük. Yine burada Trump'ın tarife depreminin çok fazla artçıların olmamasından kaynaklı oldu" dedi.

Bayram, Fed'in faiz indirmemesinin nedeni olarak Trump'ın uyguladığı gümrük tarifelerini işaret ederek şu sözleri kullandı:

"Fed'in faiz indirmemesinin asıl nedeni Trump'ın tarifelerinin daha yüksek olacağı ve bunun piyasaya daha büyük etkisi olacağını düşünmesiydi. Ama şu anda tarifelerin 1 Ağustos'a ertelenmesi, tarifelerdeki vergi oranlarının azalmasıyla birlikte dolar biraz daha güçlenmeye başladı"

GÖZLER 24 TEMMUZ'DA

Euro'nun değerinin artmasının nedeninin başka sebepler olduğunu ifade eden Bayram, "Bunlardan biri Almanya'daki PMI endeksi yüzde 1'in üstünde geldi. Almanya ve özellikle Türkiye için de iyi. Avrupa Birliği'nin toparlanacak olması Türkiye ihracatının artması demek oluyor. Ancak 1.20'lere gelmesi Euron'un Avrupa Birliği'ni istemediği bir şey. Buna ilişkin de bir önlem alınacaktır. Yine gözler aslına bakarsanız 24 Temmuz'daki faiz indiriminde. Enflasyon oranından sonra neredeyse faiz indirimi kesinleşti. 250 baz puan ile 500 baz puan arasında tahminler var"

GÖZDEN KAÇIYOR AMA...

Gözden kaçan yatırım aracının Bitcoin olduğunu ifade eden Bayram, "Tarihi zirvelerine yaklaştı, 108.000 dolar civarında. O yüzden burada Bitcoin'in yükselmesini seyrediyoruz" dedi.

ALTIN İÇİN 4 BİN 750 TL BEKLENTİSİ!

Altın için değerlendirmelerini aktaran Bayram, sözlerini şu şekilde tamamladı:



"Altın satmak isteyenler, karı realize etmek isteyenler şu anda altın satabilir. Bir düzeltme bekliyorum ben altında. Özellikle en yakın tarih olarak FED'in faiz indirimini Eylül olarak gösteriliyor. Eylül ayında faiz indirmesiyle beraber altın tekrar yükselişe geçecektir. Nitekim şu anda bir çatışmasızlık ortamı var. Dünyada kalsa belirsizlikler birbir son buluyor. Bu belirsizliklerin son bulması altının çok fazla artmayacağı anlamına gelir. Ancak doğal seyri olarak hem doların güçlenmesiyle birlikte hem de Fed'in faiz edilmesiyle beraber dolarda sene sonu tahminimiz 4 bin 750 lira civarında"