Altın fırtınası esiyor: Gram altın rekor seviyelerde, yatırımcı ne yapmalı?

Altın piyasasında hareketli günler yaşanıyor. 13 Kasım 2025 Perşembe günü itibarıyla gram altın, serbest piyasada 5.712,97 TL'den alınıp 5.713,65 TL'den satılıyor. Altının ons fiyatı ise 4,210 dolardan işlem görüyor. Bu yükseliş, hem küresel ekonomik belirsizliklerin artması hem de ABD'de hükümetin 43 gün sonra yeniden açılmasıyla tetiklendi. Piyasalar, bu gelişmeleri fiyatlara yansıtırken, özellikle gram altında gözle görülür bir artış yaşandı. Düne göre gram altındaki değişim oranı %0.28 olarak kaydedildi. Kapalıçarşı'da da hareketlilik devam ediyor. Yatırımcılar, gram altın, çeyrek altın gibi farklı altın türlerinin güncel fiyatlarını yakından takip ediyor. Altın, uzun yıllardır güvenli liman olarak görülmesi nedeniyle, belirsizlik dönemlerinde yatırımcıların ilk tercihlerinden biri olmaya devam ediyor.

Altın fiyatlarındaki yükseliş trendi devam ederken, yatırımcıların dikkatli ve bilinçli hareket etmesi büyük önem taşıyor. Panik alımlarından kaçınarak, uzun vadeli stratejilerle ve uzman görüşlerini dikkate alarak yapılan altın yatırımları, gelecekte kazançlı bir yatırım haline dönüşebilir. Piyasayı yakından takip etmek ve riskleri minimize etmek, başarılı bir altın yatırımının anahtarıdır.