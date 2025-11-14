FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altın fırtınası esiyor: Gram altın rekor seviyelerde, yatırımcı ne yapmalı?

Altın fiyatları, küresel belirsizlikler ve ABD hükümetinin açılmasıyla birlikte rekor seviyelere ulaştı. Gram altın 5700 TL'yi aşarken, uzmanlar yatırımcıları panik alımından kaçınmaya ve uzun vadeli stratejiler geliştirmeye çağırıyor.

Altın fırtınası esiyor: Gram altın rekor seviyelerde, yatırımcı ne yapmalı?
Ezgi Sivritepe

Altın piyasasında hareketli günler yaşanıyor. 13 Kasım 2025 Perşembe günü itibarıyla gram altın, serbest piyasada 5.712,97 TL'den alınıp 5.713,65 TL'den satılıyor. Altının ons fiyatı ise 4,210 dolardan işlem görüyor. Bu yükseliş, hem küresel ekonomik belirsizliklerin artması hem de ABD'de hükümetin 43 gün sonra yeniden açılmasıyla tetiklendi. Piyasalar, bu gelişmeleri fiyatlara yansıtırken, özellikle gram altında gözle görülür bir artış yaşandı. Düne göre gram altındaki değişim oranı %0.28 olarak kaydedildi. Kapalıçarşı'da da hareketlilik devam ediyor. Yatırımcılar, gram altın, çeyrek altın gibi farklı altın türlerinin güncel fiyatlarını yakından takip ediyor. Altın, uzun yıllardır güvenli liman olarak görülmesi nedeniyle, belirsizlik dönemlerinde yatırımcıların ilk tercihlerinden biri olmaya devam ediyor.

Altın fiyatlarındaki yükseliş trendi devam ederken, yatırımcıların dikkatli ve bilinçli hareket etmesi büyük önem taşıyor. Panik alımlarından kaçınarak, uzun vadeli stratejilerle ve uzman görüşlerini dikkate alarak yapılan altın yatırımları, gelecekte kazançlı bir yatırım haline dönüşebilir. Piyasayı yakından takip etmek ve riskleri minimize etmek, başarılı bir altın yatırımının anahtarıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
En çok satan araçlar belli oldu! Her 100 satıştan 28'i bir markaya aitEn çok satan araçlar belli oldu! Her 100 satıştan 28'i bir markaya ait
TMSF, kripto devine el koydu! Gözaltılar varTMSF, kripto devine el koydu! Gözaltılar var

Anahtar Kelimeler:
gram altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.