Altın fiyatındaki artış sonrası alarm: “Savaş çıksa bile altın bu kadar yükselmezdi”

Kapalıçarşı’da gram altının 7 bin TL'yi aşması sonrası altın piyasasında alarm zilleri çalıyor. Altın piyasasında hem yeni rekorlar hem de sert satış ihtimalleri masada yer almaya devam ederken 35 yıllık piyasa deneyimine sahip Altın Piyasası Uzmanı Adnan Kapukaya, yaşanan yükseliş için “Böyle bir rakamı daha önce görmedik” diyerek dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Ezgi Sivritepe

Küresel savaşlar, jeopolitik gerilimler ve ABD ekonomisine yönelik belirsizlikler altın fiyatlarını tarihi seviyelere taşıdı. Kapalıçarşı’da gram altın 7 bin TL'nin üzerine çıkarken, yatırımcıların aklındaki soru netleşti: Bu yükseliş kalıcı mı, yoksa sert bir satış dalgası mı geliyor? Altın Piyasası Uzmanı Adnan Kapukaya, NTV yayınında yaptığı değerlendirmede dikkat çeken ifadeler kullandı. Kapukaya, “Böyle bir rakamı biz hiç görmedik, savaş çıksa bile altın bu kadar çıkmazdı” sözleriyle piyasadaki olağanüstü tabloya dikkat çekerken, önümüzdeki süreç için kritik seviyeleri de açıkladı.

ALTINDA REKOR DEVAM EDİYOR: “GÖZLER TRUMP’TA”

Altın fiyatları 2025'i rekorla kapatmıştı, rekor seviyesi yılın ilk ayında da devam ediyor. Gram altın 7 bin TL'ye yaklaştı.
Altında beklenti ne yönde, rekor serisi devam edecek mi sorularının yanıtlarını NTV yayınında Altın Piyasası Uzmanı Adnan Kapukaya yanıtladı.
35 senedir Kapalıçarşı'da olduğunu ancak güncel durumdaki gibi bir hareketlilik yaşandığını dile getiren Kapukaya, "Bugün baktığımızda altın 160 bin dolara kadar geldi, yılbaşında 130 bin dolardı" dedi.

İnsanların gözünün Trump'ta olduğunu dile getiren Kapukaya, "Davos konuşmasında olumlu şeyler çıktığını gördük. Yeni gelecek FED Başkanı faizleri düşürecek mi? Altın için 5 bin 500 onslardan bahsediliyor" ifadelerini kullandı.

SERT SATIŞLAR YAŞANABİLİR Mİ?

Gram altının da 8 bin TL olma ihtimalinden bahseden Kapukaya, altının 7-7,5 seviyesini nisan-mayıs aylarında beklediklerini sözlerine ekledi.
Kapukaya, şöyle devam etti:

"Altın biraz daha yükseldikten sonra sert satışlara denk gelebilir. Yatırımcılar dikkatli olsunlar. Her şeyden önemlisi altında seviye azalmaya başladı. 5 bin 300-5 bin 200 takip edilmeli"
Altının her hafta 150 ons yükseldiğini dile getiren Kapukaya, "Böyle bir para yok. Amerika'daki doların güvensizliği, oradaki rezervin yüzde 30'a düşmesi, cari açığı kapatması önemli olan bu. Amerika çok ciddi para kazandı. Amerika bu altını nereden satacak? Çin'den altın ve gümüşe alım geldiği sürece, Orta Doğu'da tekrar ısınmalar olabilir. Petrol fiyatlarını takip ediyoruz, yükselirse piyasayı bozacaktır. Kısa vadede altında oyunun daraldığını düşünüyorum."

ALTIN YATIRIMCILARI NASIL DAVRANMALI?

Yatırımcılara tavsiyeler veren Kapukaya, "İnsanlar şu an tamamen kararsız. Alanlar aşağıdan aldı ciddi şekilde para kazandı. Satıp satmamakla ilgili korku var. Borcu olanlar kısa vadede, ev ve araba alacaklar bu fiyatları değerlendirebilir. Böyle bir rakamı biz hiç görmedik, savaş çıksa bile altın bu kadar çıkmazdı" diye konuştu.

Gümrük Birliği tarifesinde Trump, geri adım atmaya başladığında fiyatların gerileyeceğini de vurgulayan Kapukaya, "Yatırıcımlar gümüş ile fazla oynamalılar. Fiyatlar çok değişken." dedi.

