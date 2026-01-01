Altın fiyatları 2025'i rekor seviyede tamamladı: Yatırımcıların gözü 2026'da

2025 yılı altın piyasası için oldukça hareketli geçti. Yıl boyunca inişli çıkışlı bir grafik sergileyen altın fiyatları, özellikle yılın son çeyreğinde önemli bir yükseliş trendine girdi. 31 Aralık 2025 itibarıyla gram altın, rekor seviyelerde işlem görüyor. Çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatları da bu yükselişten nasibini aldı. Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki bu hızlı yükselişi yakından takip ederken, gelecekteki olası senaryoları da merak ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) 11 Aralık'ta açıkladığı faiz kararı da altın fiyatlarını etkileyen önemli faktörlerden biri oldu. TCMB, politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38 seviyesine çekti. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler de bu indirimi öngörüyordu. Faiz indiriminin ardından altın fiyatlarında bir miktar dalgalanma yaşansa da, genel yükseliş trendi devam etti. Uzmanlar, faiz oranlarındaki değişikliklerin altın fiyatları üzerindeki etkisinin uzun vadede daha belirgin olacağını belirtiyor.

Analistler, 2026 yılında da altın piyasasında volatilitenin yüksek olacağını öngörüyor. Küresel ekonomik gelişmeler, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının para politikaları altın fiyatlarını etkileyen temel faktörler olmaya devam edecek. Yatırımcıların dikkatli olması ve uzman görüşlerini takip ederek hareket etmesi önem taşıyor.

2025 yılını rekor seviyelerde tamamlayan altın fiyatları, yatırımcılar için önemli bir fırsat sunarken, riskleri de beraberinde getiriyor. 2026 yılında da altın piyasasında hareketliliğin devam etmesi bekleniyor. Yatırımcıların bilinçli ve dikkatli bir şekilde hareket ederek, altın piyasasındaki potansiyel fırsatları değerlendirmesi gerekiyor. Uzmanlar, portföy çeşitlendirmesi yaparak riskleri minimize etmenin önemine vurgu yapıyor.