Altın fiyatları için 1,5 saat ara ile peş peşe açıklanacak! Tek senaryo: 'Hissiyat canlanabilir...'

Altın fiyatı, bir gün önce üç haftanın en düşük seviyesi olan 2.315 doları test ettikten sonra Çarşamba günü erken saatlerde 2.340 dolara doğru hafif bir toparlanma girişiminde bulundu. Altın fiyatını önemli ölçüde etkileyecek olan ABD Merkez Bankası (Fed) faiz oranı görünümüne ilişkin yeni ipuçları için dikkatler TSİ 15.15’te açıklanacak ABD tarım dışı istihdam ve 16.45’te duyurulacak Mayıs ayı hizmet sektörü bileşik PMI verisine çevrildi.

Uzmanlar, ‘Yenilenen güvercin Fed beklentileri, tarım dışı istihdam verisinin bugün piyasaları hayal kırıklığına uğratması durumunda ABD Doları zayıflamaya devam edebilir ve altın fiyatı etrafındaki yükseliş hissiyatını canlandırabilir’ yorumunu yapıyorlar.

KAPALIÇARŞI’DA ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Piyasalar yurt dışından gelecek verilere odaklanırken ons altın şu sıralar 2.333 dolardan işlem görüyor. Yurt içinde gram altın fiyatı 2.589 liradan, çeyrek altın 4.107 liradan ve Cumhuriyet altını da 16.715 liradan satışa sunuluyor.

ONS ALTINDA YENİ ZİRVE TAHMİNİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı ons altında yeni tarihi zirvelerin görülebileceğini dile getirerek, “Fed’in faiz indirim beklentisinin ötelenmesi ons altında baskı oluşturuyor. Bu hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) büyük ihtimal faiz indirimi gerçekleştirecek. Gelecek olan faiz indirimi diğer global merkez bankalarına da yansıyabilir ve hızlı bir süreçte faiz indirimlerini görebiliriz. Bu altının önünü açan etkenlerden bir tanesi. Enflasyondaki soğuma tablosu da altına olan baskıyı azaltmaya başladı. Yeni zirveler bu yıl ons altında bekleniyor” ifadelerini kullandı.

“GRAM ALTIN YÜKSELİŞİNE DEVAM EDEBİLİR”

Gram altın fiyatlarının ons altın ile yön bulduğunu kaydeden Şirin Sarı, “Ons altındaki yükseliş eğilimi devam ederse gram altın da önümüzdeki aylarda yükselişini sürdürebilir. Çünkü belirsizlikler bitmiyor. Bu yıl belirsizlik yılıydı. Neredeyse 80 ülkenin seçim geçireceği bir yıldı. O yüzden globalde altın alımının devam ettiğini görüyoruz. İç piyasada hem bizim düğün sezonumuzun başlaması dolayısıyla artan talebi görüyoruz. Bunlar önümüzdeki süreçte gram altına yarayacaktır” şeklinde değerlendirmede bulundu.



