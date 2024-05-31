Altın fiyatları için dikkat çeken açıklama! İslam Memiş, 'Kademeli alım fırsatı geldi' dedi: "3500 lira seviyesini hedef alacak" (31 Mayıs Cuma gram altın çeyrek altın fiyatları)

Altın fiyatları küresel gelişmelerden etkilenirken bugün gözler ABD Merkez Bankası'nın gösterge olarak referans aldığı ABD çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinde. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarındaki gelişmeleri değerlendirdi. Altın fiyatlarındaki gerilemeye dikkat çeken Memiş, kademeli alım fırsatının geldiğini söyledi. Gram altında 3 bin TL konuşulurken Memiş gram altında 3500 lira seviyesine dikkat çekti.

Memiş, Youtube kanalında yaptığı değerlendirmede, "Ons altın 2343 dolar seviyesinde. 2380 ve 2280 dolar aralıklarındaki beklentimi ifade etmiştim. Bu haftaki yol haritamız toparlanacağına dair. Bant aralığımız aynı, beklentilerimizde değişiklik yok. Ons altında önümüzdeki haftalarda direnç seviyelerindeki toparlanma bittikten sonra düşüş yönlü hareketleri takip etmeyi sürdüreceğiz." dedi.

"ELİNDEKİ TL'Yİ ALTIN ALMAK İÇİN DOLARDA BEKLETENLER ŞANSLI"

Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Elindeki TL'yi altın almak için dolarda bekletenler şanslı. Önümüzdeki haftalarda 2300 veya altına sarkmalarda altın dolar paritesi üzerinden yapmış oldukları işlemlerde daha kazançlı çıkacaklarını ifade ettim. Daha önce de bu yıl iki defa dolar pozisyonu almıştık. Bayramdan önce de bu pozisyonu yapmıştık.

"KADEMELİ ALIM FIRSATI"

Gram altın yatırımcısı ons altını takip etsin. Dolar stabil olduğu için ons altındaki hareketlilik gram altını geriletti. 2400 lira güçlü bir destek seviyesi. Kademeli alım için fırsat geldi. Buraları bir alım fırsatı olarak değerlendirmekte fayda var.

"3500 LİRA SEVİYESİNİ HEDEF ALAN YÜKSELİŞ GÖRECEĞİZ"

Haziranın ortası, son haftası ve temmuz ayının ilk haftasında altın fiyatlarında yükseliş yönlü hareketler göreceğiz. 3500 lira seviyesini hedef alan bir yükseliş göreceğiz."

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

-Çeyrek altın satış fiyatı: 3.980,00 TL

-Yarım altın satış fiyatı: 7.953,00 TL

-Tam altın satış fiyatı: 15.842,54 TL

-Cumhuriyet altını satış fiyatı: 15.857,00 TL



