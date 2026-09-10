Altın fiyatları için kritik 2 gün: Piyasalar kilitlendi

Altın fiyatları son dakika... Altın doların zayıflamasının desteğiyle 10 Eylül 2026 Perşembe günü hafif yükseldi. Petrol, 100 dolar seviyesini aşması sonrası yatay seyretti. Piyasalar ise Fed'in faiz politikasının seyrini şekillendirebilecek önemli ABD enflasyon verilerini takip ediyor. Spot altın yüzde 0,3 artışla 4 bin 412,84 dolar seviyesinde işlem gördü.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4421 dolar, en düşük 4389 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.58 itibarıyla 4408 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram altın gün içinde en yüksek 6893 TL, en düşük 6844 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 07.44 itibarıyla 6870 TL seviyesinde seyrediyor.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; Marex analisti Edward Meir, şu aşamada Basra Körfezi’ndeki jeopolitik gelişmelerin altın açısından ikincil önemde olduğunu belirtti. Meir, altının bunun yerine zayıflayan dolardan destek aldığını ve ABD faizleri yükselmesine rağmen doların belirgin şekilde değer kazanmadığını söyledi.

Diğer yandan bugün ABD üretici fiyat endeksi (ÜFE) verisi açıklanacak. Tüketici enflasyon verilerinin ise cuma günü açıklanması bekleniyor.

Ekonomistlerin çoğunun Fed'in 15-16 Eylül'deki toplantısında faiz oranını sabit tutmasını ve yılın geri kalanında da faiz değişikliğine gitmemesini beklediği aktarıldı. Söz konusu beklentinin, piyasalardaki bir dizi faiz artırımı öngörüsüne ters düştüğü kaydedildi. CME FedWatch Tool verilerine göre piyasalar, Fed’in bu ay faiz artırma ihtimalini yüzde 60 olarak fiyatlıyor. Daha yüksek faiz oranları, getiri sağlamayan varlıkları yatırımcılar açısından genellikle daha az cazip hale getiriyor.

ANZ kıdemli emtia stratejisti Daniel Hynes'in, ABD’nin mali baskılarının devlet borcunun ve bu borcu finanse etmek için kullanılan para biriminin uzun vadeli değerine yönelik güveni zayıflatmaya devam etmesi nedeniyle altının desteklendiğini belirttiği aktarıldı.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA SON DURUM

Spot gümüş yüzde 0,2 artışla 67,42 dolar seviyesinde işlem gördü.

PETROL FİYATINDA SON DURUM

Brent petrolün 100 dolar üzerindeki seyri sürüyor. Yatırımcıların, 6 ay önce başlayan savaş sonrası İran ve ABD’nin deniz taşımacılığına yönelik en büyük saldırılarını gerçekleştirmesiyle arz kesintilerinin daha da derinleşmesine hazırlandığı kaydedildi. Brent petrol yüzde 0,1 gerileyerek 101,10 dolar oldu.

Brent petrol fiyatları, ABD ile İran arasında saldırıların sona erdirilmesine dair kalıcı bir anlaşmaya varılamaması ve çatışmaların ayın ilerleyen günlerinde tekrar başlaması sonrası, ağustos başında gördüğü düşük seviyelerden beri yaklaşık yüzde 30 yükselmiş oldu.

ANZ analisti Daniel Hynes'in, müşterilere gönderdiği notta, karşılıklı saldırıların Basra Körfezi’nden petrol akışlarının öngörülebilir gelecekte kesintiye uğramaya devam edeceğine işaret ettiğini belirttiği aktarıldı.

OCBC analisti Christopher Wong'un ise, Hürmüz Boğazı’ndan fiilen ne kadar petrol çıktığına ilişkin belirsizliğin ve deniz taşımacılığındaki kesintilerin fiziksel petrol piyasalarını sıkı tutarak petrol fiyatlarında jeopolitik risk primini desteklediğini söylediği kaydedildi.