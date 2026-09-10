Kıdem tazminatı kalkacak mı? 99 bin TL fark hesabı

Milyonlarca çalışan ve emeklilik planlayan kişi için kıdem tazminatı tavanı ve tabanı büyük bir önem taşıyor. Yeni yılda rakamlar da değişecek. Peki, kıdem tazminatı tavanı ve kıdem tazminatı tabanı ne kadar olacak? Uzman isim milyonların merak ettiği detayları ve kritik farkı açıkladı.

"KIDEM TAZMİNATI KALDIRILAMAZ, MÜMKÜN DEĞİL"

TGRT Haber canlı yayınında konuşan SGK Başuzmanı İsa Karakaş şu ifadeleri kullandı:

"Kıdem tazminatı meselesi 23 yıldır ben takip ediyorum, çünkü ben bakanlık komisyonunda da çalıştım o dönemler, kıdem tazminatı kalkacak mı kalkmayacak mı ve birçok çalışanımız işini bırakıyor, aman kıdem tazminatım gidecek diye. Böyle bir durum var. 23 yıl içerisinde baktığımız zaman kıdem tazminatı neredeyse her sene gündeme geldi ve biz her seferinde ne dedik? Kıdem tazminatı kaldırılamaz, mümkün değil. Bunu 23 yıllık analize, işçi, işveren kesimi ve Ankara'nın nabzını tutarak söylüyordum. Dolayısıyla kıdem tazminatının kaldırılması söz konusu değil. Ancak yılbaşında kıdem tazminatı ile ilgili çok önemli veriler var. Yani yıl sonuna doğru işten ayrılmak isteyenler, emeklilik planlaması yapanlar için çok ilginç bir analiz yaptık. Bu kez kıdem tazminatı tavanı çok düşük olacak. Ama asgari ücret üzerinden çalışanların kıdem tazminatı daha yüksek olacak. Böyle bir ilginç analizimiz var.

"HER BİR YIL İÇİN 9 BİN 910 TL FAZLADAN"

Asgari ücret biliyorsunuz 33 bin 30 TL brüt. Bizim beklentimiz asgari ücretle ilgili, Merkez Bankası zaten enflasyonu yüzde 28'in üzerinde açıkladı, bugün itibarıyla baktığımız zaman 38 binlere dayanan bir açlık sınırı var, bu anlamda yıl sonunda yani yeni asgari ücretle ilgili bizim beklentimiz en az yüzde 30. Eğer çift yönlü olursa yüzde 30 + Temmuz'da yüzde 20, yüzde 50 veya bir kereden yüzde 50 olması yönündeydi. Şimdi en az yüzde 30 oranda bir artış asgari ücretlinin cebine kıdem tazminatı anlamında her bir yıl için 9 bin 910 TL fazladan yansımış olacaktır. Şöyle söyleyebiliriz; 2026 yılında emeklilik dilekçesini veren ya da ayrılan bir işçiye göre 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren ayrılan diğer işçi daha avantajlı olacak. 10 yıl çalışması varsa 99 bin TL'nin üzerinde bir kazancı olacak dilekçesini 2027 yılına sarkıttığı için. Daha önce verenlerin ise 99 bin TL civarı bir zarar olacak.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLACAK?

Kıdem tazminatı tavanına baktığımız zaman, enflasyon beklentimiz belli. Benim beklentim yüzde 30 civarında olacağı yönünde. Benim beklentim derken bütün piyasa katılımcıları ve ciddi kurum ve kuruluşları bunun üzerinde yapmış olduğumuz analizde yüzde 30 civarında bir enflasyon bekliyoruz, normal şartlarda diyoruz. Yani bu savaş daha da büyümezse, petrol fiyatları daha da artmazsa yüzde 30'a yakın ve hükümetin de yüzde 29.80 falan gibisinden yani 30'u bulmayacak şekilde bir enflasyon bekliyoruz. Buna göre de baktığımız zaman bugün itibarıyla 2 aylık enflasyon farkı yüzde 3.65. Yıl sonuna geldiğimiz zaman, SSK Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 9,5 ile 10,5 arası yani yüzde 10 civarında bekliyoruz. Ama memurlarınki farklı toplu sözleşme olduğu için bunlarınki şu anda bir enflasyon farkı yok. Yüzde 5'lik bir zamları kesin toplu sözleşmeden. Ama şu anda bir enflasyon farkı yok. Dolayısıyla onların da yıl sonuna geldiğimiz zaman yüzde 7,5 ile yüzde 8,5 civarı ortalama yüzde 8 diyebiliriz. Bu anlamda kıdem tazminatına geliyorum. Yüksekten maaş alanların kıdem tazminatı bugün itibarıyla 73 bin 729 TL. Yüzde 8 civarında memurlara maaş olduğu zaman bu katsayı doğrudan doğruya işçilerin kıdem tazminatı tavanına yansıyacaktır. O da 79 bin 628 TL civarında olacak. Bu anlamda,yıllık artış 5 bin 900 TL civarında olacak. 10 yıl yüksekten çalışmış olan bir işçi 2027 yılında ayrıldığı takdirde 59 bin TL fazladan alacak.

Özetle asgari ücretlinin 10 yıl çalışması karşılığı 99 bin TL civarı bir avantaj var. Yüksek ücretlilerin ise 59 bin TL gibi bir avantaj var. Düşük ücretliler 40 bin daha fazla almaları söz konusu tazminatıyla ilgili"