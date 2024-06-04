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Altın fiyatları için kritik tarih: Uzman isim 'Çok kıymetli, beklemek gerek' diyerek duyurdu (4 Haziran gram altın çeyrek altın fiyatları)

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
04.06.2024 10:32
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Altın yatırımcıları altın fiyatlarında ve altın piyasasındaki gelişmeleri takip ederken uzman isim kritik tarihe dikkat çekti. Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, 'Çok kıymetli' diyerek alım fırsatı için cuma gününe işaret etti. 4 Haziran Salı günü gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları için kritik tarih: Uzman isim 'Çok kıymetli, beklemek gerek' diyerek duyurdu (4 Haziran gram altın çeyrek altın fiyatları)

Altın fiyatları güne yatay başladı. Altın yatırımcıları ABD Merkez Bankası'nın faizler için öncü veri olarak odaklandığı ABD istihdam verilerine odaklandı. Ons altın şu sıralar 2 bin 348 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Altın için kritik tarih ise ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi. Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, "Cuma günü gelecek olan data önemli. Beklentinin çok altında gelirse altında bir yükseliş yaratır." değerlendirmesini yaptı. Eryılmaz alım fırsatı için tarih de verdi.

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"KÂR SATIŞI GÖREBİLİRİZ"

Eryılmaz, Ekonomim Youtube kanalında, "Altına baktığımda Asya piyasalarında şunu görüyorum: Dolar endeksi değişmiyor olsa da 10 yıllıklarda geri çekilme de olsa altında da bir düşüş görüyorum. Altında ve kıymetli madenlerde cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam öncesinde kâr satışı görebiliriz." ifadesini kullandı.

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"BEKLENTİNİN ÇOK ALTINDA GELİRSE ALTINDA YÜKSELİŞ YARATIR"

Eryılmaz şunları kaydetti:

Cuma günü gelecek olan data önemli. Beklentinin çok altında gelirse altında bir yükseliş yaratır. Beklentinin üzerinde gelirse ons altında 2300 dolar altına sarkma görebiliriz.

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"CUMA GÜNÜ ÇOK KIYMETLİ"

Orta ve uzun vadede hep diyoruz belirli noktalardan alım yapılabilir. Cuma günü fırsat da yaratabilir. Cumayı beklemek gerektiği kanaatindeyim.

Cuma günü çok kıymetli, önemli olacağı kanaatindeyim.

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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın satış fiyatı: 2.428,09 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 3.984,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 7.959,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 15.766,73 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 15.871,00 TL

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