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Altın fiyatları ne kadar oldu? (16 Temmuz 2025 Çarşamba) İşte gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatı

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 324 liradan işlem görüyor. İşte 16 Temmuz 2025 Çarşamba günce gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatı...

Altın fiyatları ne kadar oldu? (16 Temmuz 2025 Çarşamba) İşte gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatı

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,4 kayıpla 4 bin 300 liradan tamamladı.

Altın fiyatları ne kadar oldu? (16 Temmuz 2025 Çarşamba) İşte gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatı 1

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,7 artışla 4 bin 324 lira seviyesinde bulunuyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu? (16 Temmuz 2025 Çarşamba) İşte gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatı 2

Altın fiyatları ne kadar oldu? (16 Temmuz 2025 Çarşamba) İşte gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatı 3

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Çeyrek altın 7 bin 243 liradan, Cumhuriyet altını 29 bin 221 liradan satılıyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu? (16 Temmuz 2025 Çarşamba) İşte gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatı 4

ONS ALTINDA SON DURUM

Altının ons fiyatı da yeni günde yüzde 0,5 yükselişle 3 bin 341 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu? (16 Temmuz 2025 Çarşamba) İşte gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatı 5

ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin tarife etkilerini göstermeye başlaması ve bu durumun ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemdeki para politikası adımlarına ilişkin belirsizliği artırması varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, altın fiyatları bugün dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizindeki gerilemeden destek buldu.

Altın fiyatları ne kadar oldu? (16 Temmuz 2025 Çarşamba) İşte gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatı 6

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikalarına ilişkin belirsizliğin devam ettiğini vurgulayarak yatırımcıların güvenli liman özelliği taşıyan altına yönelmeyi sürdürdüğünü belirtti.

Altın fiyatları ne kadar oldu? (16 Temmuz 2025 Çarşamba) İşte gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatı 7

Bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de ÜFE, sanayi üretimi, Fed'in Bej Kitap raporu ve Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 380 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 330 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)

Altın fiyatları ne kadar oldu? (16 Temmuz 2025 Çarşamba) İşte gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatı 8Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.324,18
4.324,58
% 0.64
11:27
Ons Altın / TL
134.458,11
134.479,89
% 0.62
11:42
Ons Altın / USD
3.340,01
3.340,36
% 0.49
11:42
Çeyrek Altın
6.918,69
7.070,69
% 0.64
11:27
Yarım Altın
13.794,13
14.141,38
% 0.64
11:27
Ziynet Altın
27.674,75
28.196,27
% 0.64
11:27
Cumhuriyet Altını
28.618,00
29.050,00
% -0.06
14:07
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gram altın çeyrek altın Altın cumhuriyet altını ons altın altın fiyatları
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