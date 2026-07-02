FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 2 Temmuz 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını...

Altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları düştü mü arttı mı? Son tablo 2 Temmuz 2026 Perşembe itibarıyla belli oldu.

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 2 Temmuz 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını...
Aleyna Türkmen

Altın fiyatları düştü mü? Altın düştü mü arttı mı? Altın fiyatları son dönemde hareketli bir seyir izlerken vatandaşlar da altın fiyatlarındaki son tabloyu araştırıyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 2 Temmuz 2026 güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 2 Temmuz 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını... 1

ALTIN DÜŞTÜ MÜ ARTTI MI?

Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,6 üstünde 6 bin 48 liradan tamamlamıştı. Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 6 bin 113 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 2 Temmuz 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını... 2

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 88 liradan satılıyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 2 Temmuz 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını... 3

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla,cumhuriyet altını da 40 bin 234 liradan satılıyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 2 Temmuz 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını... 4

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 1 yükselişle 4 bin 72 dolardan işlem görüyor.

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Vedat Işıkhan duyurdu: Engelli ve eski hükümlülere müjde! Bakan Vedat Işıkhan duyurdu: Engelli ve eski hükümlülere müjde!
Avro Bölgesi'nde işsizlik mayısta yüzde 6,2 olduAvro Bölgesi'nde işsizlik mayısta yüzde 6,2 oldu

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.104,23
6.104,92
% 0.94
13:36
Ons Altın / TL
189.757,62
189.824,94
% 0.9
13:51
Ons Altın / USD
4.064,09
4.064,71
% 0.82
13:51
Çeyrek Altın
9.766,77
9.981,55
% 0.94
13:36
Yarım Altın
19.472,50
19.963,10
% 0.94
13:36
Ziynet Altın
39.067,09
39.804,10
% 0.94
13:36
Cumhuriyet Altını
40.631,00
41.253,00
% -0.5
12:23
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın Altın cumhuriyet altını altın fiyatları güncel altın fiyatları altın fiyatında son durum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tıbbi bitki çayları için aktar ve market devri kapandı! Sadece eczanelerde satılacak

Tıbbi bitki çayları için aktar ve market devri kapandı! Sadece eczanelerde satılacak

Yeni parti iddiaları sonrası Gürsel Tekin'den dikkat çeken çıkış

Yeni parti iddiaları sonrası Gürsel Tekin'den dikkat çeken çıkış

Hakan Çalhanoğlu'ndan milli takım dönüşü flaş karar!

Hakan Çalhanoğlu'ndan milli takım dönüşü flaş karar!

Hastaneye yatırılan Dilan Polat'ın son hali paylaşıldı

Hastaneye yatırılan Dilan Polat'ın son hali paylaşıldı

Bahçeşehir, Başakşehir, Beylikdüzü... İstanbul'un Mahmutbey çilesi sona erebilir!

Bahçeşehir, Başakşehir, Beylikdüzü... İstanbul'un Mahmutbey çilesi sona erebilir!

2 bin TL'den başlayıp 20 bin TL'ye gidiyor! En güçlü delil: Araç içi kamerası

2 bin TL'den başlayıp 20 bin TL'ye gidiyor! En güçlü delil: Araç içi kamerası

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.