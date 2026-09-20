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Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 20 Eylül 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını

Altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları düştü mü arttı mı? Son tablo 20 Eylül 2026 Pazar günü itibarıyla belli oldu.

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 20 Eylül 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını
Aleyna Türkmen

Altın fiyatları düştü mü? Altın düştü mü, arttı mı? Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik yatırımcıların ve vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Peki, bugün gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 20 Eylül 2026 güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 20 Eylül 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını 1

ALTIN DÜŞTÜ MÜ, ARTTI MI?

Altının ons fiyatı yeni haftanın öncesinde yükselişle hareket ediyor. 20 Eylül Pazar günü ons altın 4 bin 378 dolar seviyesinde bulunurken, önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,85 artış kaydetti.

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 20 Eylül 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını 2

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın 20 Eylül 2026 itibarıyla 6.865,89 TL satış fiyatından işlem görüyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 20 Eylül 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını 3

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altının satış fiyatı 11.225,72 TL seviyesinde bulunuyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 20 Eylül 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını 4

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 45.930,00 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 20 Eylül 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını 5

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.865,06
6.865,89
% 0.94
23:59
Ons Altın / TL
213.452,66
213.627,38
% 0.94
23:59
Ons Altın / USD
4.378,13
4.378,66
% 0.85
23:59
Çeyrek Altın
10.984,09
11.225,72
% 0.94
23:59
Yarım Altın
21.899,53
22.451,45
% 0.94
23:59
Ziynet Altın
43.936,35
44.765,58
% 0.94
23:59
Cumhuriyet Altını
45.246,00
45.930,00
% 0.06
13:05
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