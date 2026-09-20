Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 20 Eylül 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını

Altın fiyatları düştü mü? Altın düştü mü, arttı mı? Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik yatırımcıların ve vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Peki, bugün gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 20 Eylül 2026 güncel altın fiyatları...
Altının ons fiyatı yeni haftanın öncesinde yükselişle hareket ediyor. 20 Eylül Pazar günü ons altın 4 bin 378 dolar seviyesinde bulunurken, önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,85 artış kaydetti.
Gram altın 20 Eylül 2026 itibarıyla 6.865,89 TL satış fiyatından işlem görüyor.
Çeyrek altının satış fiyatı 11.225,72 TL seviyesinde bulunuyor.
Cumhuriyet altını ise 45.930,00 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.
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