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Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 25 Ağustos 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını

Altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları düştü mü arttı mı? Son tablo 25 Ağustos 2026 Salı günü itibarıyla belli oldu.

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 25 Ağustos 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını
Hande Dağ

Altın fiyatları düştü mü? Altın düştü mü arttı mı? Altın fiyatları son dönemde hareketli bir seyir izlerken vatandaşlar da altın fiyatlarındaki son tabloyu araştırıyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 25 Ağustos 2026 güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 25 Ağustos 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını 1

ALTIN DÜŞTÜ MÜ ARTTI MI?

Dün gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,11 artışla 7 bin 188 liradan tamamlamıştı. Bugüne de alıcılı başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 7 bin 195 lira seviyesinden işlem görüyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 25 Ağustos 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını 2

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 776 liradan satılıyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 25 Ağustos 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını 3

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Aynı dakikalarda Cumhuriyet altını da 46 bin 868 liradan satılıyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 25 Ağustos 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını 4

Altının ons fiyatı yatay seyirle 4 bin 647 dolar düzeyinde seyrediyor.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.160,60
7.161,53
% -0.4
12:33
Ons Altın / TL
222.998,91
223.105,09
% -0.26
12:48
Ons Altın / USD
4.637,30
4.637,86
% -0.31
12:48
Çeyrek Altın
11.456,97
11.709,10
% -0.4
12:33
Yarım Altın
22.842,33
23.418,21
% -0.4
12:33
Ziynet Altın
45.821,14
46.686,74
% -0.42
12:33
Cumhuriyet Altını
47.248,00
47.962,00
% -0.86
12:16
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gram altın çeyrek altın Altın cumhuriyet altını ons altın altın fiyatları
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