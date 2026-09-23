OECD yeni raporunu açıkladı: Türkiye tahmini değişti

OECD, ara dönem Ekonomik Görünüm raporunu "Arka Arkaya Şoklarla Başa Çıkmak" başlığıyla yayımladı. Raporda, 2025 yılında yüzde 3,4 büyüyen küresel ekonominin 2026’nın ilk yarısında hız kaybettiği belirtildi. Orta Doğu’daki jeopolitik risklerin olumsuz etkilerine rağmen birçok ülkede ekonomik büyümenin dirençli görünümünü koruduğu ifade edildi.

Yapay zeka alanında devam eden güçlü gelişmelerin ise yatırım, üretim ve ticarete destek sağladığı kaydedildi.

KÜRESEL BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜKSELTİLDİ

OECD, küresel ekonomiye yönelik 2026 büyüme tahminini haziran ayındaki beklentisine kıyasla 0,1 puan artırarak yüzde 2,9’a çıkardı. Kurum, 2027 büyüme beklentisini ise 0,1 puan aşağı çekerek yüzde 3 olarak güncelledi.

Raporda, küresel ekonominin görünümünde Orta Doğu’daki savaşta kalıcı bir çözüm sağlanıp sağlanamayacağının belirleyici olmaya devam ettiği vurgulandı.

Üretimde yaşanan darboğazların yol açtığı yüksek rafineri marjlarının tüketici fiyatları ve işletmelerin maliyetleri üzerinde ek yukarı yönlü baskı yarattığı belirtildi.

Enerji fiyatlarının yanı sıra bazı tarım ürünlerinin fiyatlarının da aşırı hava koşullarının arz üzerindeki etkisi nedeniyle yüksek seviyelerde kalmaya devam ettiği aktarıldı.

Gümrük vergileri ve ihracat kısıtlamaları dahil ticaret politikalarında devam eden değişikliklerin ise politika belirsizliğini artırdığı ve arz kesintilerine katkıda bulunduğu ifade edildi.

UZUN VADELİ FAİZLER EN AZ 15 YILIN ZİRVESİNE ÇIKTI

Uzun vadeli mali risklere ilişkin kaygıların artması ve yapay zeka şirketlerinin yoğun tahvil ihracı, birçok ekonomide uzun vadeli faiz oranlarını en az 15 yılın en yüksek seviyesine taşıdı.

OECD’ye göre artan fiyat baskıları, reel gelir artışındaki zayıflama ve yüksek faiz oranları birçok ekonomide kısa vadeli büyüme ivmesini yavaşlatacak.

Buna karşılık yapay zeka yatırımlarının devam etmesi ve enerji fiyatlarında beklenen gerilemenin etkisiyle ekonomik faaliyetin 2027 yılında sınırlı ölçüde güçlenmesi bekleniyor.

ENFLASYONDA KISA VADELİ ARTIŞ BEKLENTİSİ

OECD, emtia fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle küresel enflasyonun kısa vadede hız kazanacağını tahmin etti.

Enerji fiyatlarında beklenen yavaşlama ile sıkılaştırılan para politikasının genel fiyat baskılarını sınırlandırması ve enflasyonun 2027’de kademeli olarak gerilemesi bekleniyor.

Kurum, özellikle enerji piyasalarında yaşanabilecek gelişmeler nedeniyle tahminlere ilişkin "önemli bir belirsizlik" bulunduğu uyarısında da bulundu.

Petrol ve doğal gaz fiyatlarının gelecekteki seyrinin arz kesintilerinin ne kadar süreceğine, üretici ve tüketicilerin yeni koşullara uyum sağlama derecesine ve jeopolitik gelişmelere bağlı olacağı belirtildi.

Enerji piyasalarının daha hızlı normalleşmesinin enflasyonist baskıları azaltarak ekonomik aktiviteye destek verebileceği, buna karşılık yeni veya daha uzun süreli aksaklıkların enflasyonu hızlandırarak büyümeyi zayıflatabileceği kaydedildi.

Enerji fiyatlarındaki şok ve hedeflerin üzerinde seyreden enflasyon nedeniyle merkez bankalarının para politikalarında ilave ayarlamalara ihtiyaç duyabileceği öngörüldü.

TÜRKİYE’NİN BÜYÜME TAHMİNİ AŞAĞI ÇEKİLDİ

OECD, 2025 yılında yüzde 3,7 büyüyen Türkiye ekonomisinin 2026’da yüzde 2,7 büyüyeceğini tahmin etti. Kurumun Türkiye için 2027 büyüme beklentisi ise yüzde 3,6 oldu.

Böylece OECD’nin Türkiye büyüme tahminleri haziran ayındaki öngörülere göre 2026 için 0,4 puan, 2027 için ise 0,2 puan aşağı yönlü revize edildi.

TÜRKİYE’DE ENFLASYONUN YÜZDE 31,5 OLMASI BEKLENİYOR

Raporda, enerji ve gübre fiyatlarındaki artışın yarattığı olumsuzluklara rağmen Türkiye’de dezenflasyon sürecinin devam edeceği tahmin edildi.

OECD, Türkiye’de enflasyonun 2026’da yüzde 31,5, 2027’de ise yüzde 24,7 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor.

Dezenflasyon sürecinin devam etmesiyle Türkiye ve Brezilya gibi bazı gelişmekte olan ülkelerde para politikasındaki gevşemenin ekonomik büyümeyi destekleyeceği öngörülüyor.

EN YÜKSEK BÜYÜME HİNDİSTAN’DA

OECD’nin tahminlerine göre ABD ekonomisinin 2026’da yüzde 2,2, 2027’de ise yüzde 2,1 büyümesi bekleniyor.

Avro Bölgesi ekonomisinin hem 2026 hem de 2027’de yüzde 1 büyüyeceği öngörülürken, Çin ekonomisinin aynı dönemlerde sırasıyla yüzde 4,5 ve yüzde 4,2 büyüyeceği tahmin edildi.

2026’da en yüksek ekonomik büyümenin yüzde 7,8 ile Hindistan’da gerçekleşmesi bekleniyor. Hindistan’ı yüzde 5,2 büyüme beklentisiyle Endonezya izliyor.

En büyük ekonomik daralmanın ise eksi yüzde 1,8 ile Suudi Arabistan’da görülmesi bekleniyor. Bu oran, OECD’nin haziran ayındaki büyüme tahminine göre eksi 5 puanlık aşağı yönlü revizyona işaret ediyor.

Savaş sonrasında Suudi Arabistan’ın özellikle petrol üretimi ve ihracatında yaşanan düşüşün ekonomik daralmada belirleyici rol oynadığı değerlendiriliyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır