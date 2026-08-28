Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 28 Ağustos 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını

Altın fiyatları düştü mü? Altın düştü mü arttı mı? Altın fiyatları son dönemde hareketli bir seyir izlerken vatandaşlar da altın fiyatlarındaki son tabloyu araştırıyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 28 Ağustos 2026 güncel altın fiyatları...

ALTIN DÜŞTÜ MÜ ARTTI MI?

Dün osn altındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 7 bin 122 liradan tamamlamıştı. Bugün güne alıcılı başlayan gram altın saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 7 bin 139 lira seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 658 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Aynı dakikalarda Cumhuriyet altını da 46 bin 428 liradan satılıyor.

Dün yüzde 0,2 değer kazancıyla 4 bin 602 dolara çıkan altının ons fiyatı, yeni işlem gününde ise yatay seyirle 4 bin 604 dolardan alıcı buluyor.