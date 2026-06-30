Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 30 Haziran 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını...

Altın fiyatları düştü mü? Altın düştü mü arttı mı? Altın fiyatları son dönemde hareketli bir seyir izlerken vatandaşlar da altın fiyatlarındaki son tabloyu araştırıyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 30 Haziran 2026 güncel altın fiyatları...

ALTIN DÜŞTÜ MÜ ARTTI MI?

Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,5 altında 6 bin 24 liradan tamamlamıştı. Güne yatay başlayan gram altın, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 6 bin 32 lira seviyesinde işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 18 liradan satılıyor.

Aynı dakikalar itibarıyla Cumhuriyet altını da 39 bin 978 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 0,2 yükselişle 4 bin 23 dolardan işlem görüyor.