Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 9 Eylül 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını

Altın fiyatları düştü mü? Altın düştü mü arttı mı? Altın fiyatları son dönemde hareketli bir seyir izlerken vatandaşlar da altın fiyatlarındaki son tabloyu araştırıyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 9 Eylül 2026 güncel altın fiyatları...

ALTIN DÜŞTÜ MÜ ARTTI MI?

Dün ons altındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,11 azalışla 6 bin 784 liradan tamamlamıştı.

Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,12 üzerinde 6 bin 860 lira seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 244 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Aynı dakikalarda Cumhuriyet altını da 44 bin 762 liradan satılıyor.

Dün yüzde 1,2 düşüşle 4 bin 355 dolara inen altının ons fiyatı, yeni işlem gününde ise yüzde 1 artışla 4 bin 400 dolardan alıcı buluyor.