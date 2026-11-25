Milyonlarca emeklinin beklediği refah payı ve seyyayen zam teklifi, 20 Aralık'ta sona erecek bütçe maratonunun hemen ardından TBMM Genel Kurulu gündemine gelecek. Düzenlemede yaş ve prim gün sayısı belirleyici olacak.

TGRT Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan, konuya ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi ve tek tek hesapladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın emekli aylıklarına ilişkin açıklamalarının ardından, yıl sonu zam düzenlemesine yönelik beklentiler yeniden gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da daha önce yaş kriteri ve prim gün sayısını esas alan bir zam simülasyonu üzerinde çalışıldığını belirtmesi, olası düzenlemelere ilişkin tartışmaları artırdı.

Yıl sonu enflasyon tahminleri doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yaklaşık yüzde 10, memur emeklilerine ise yüzde 8 civarında zam yapılması öngörülüyor. Ancak ekonomi yönetiminin gündeminde yalnızca enflasyon farkı bulunmuyor. Bu artışa ek olarak seyyanen zam yapılması, refah payı verilmesi veya iki uygulamanın birlikte hayata geçirilmesi seçenekleri değerlendiriliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 30 BİN LİRAYI AŞABİLİR

Mevcut durumda 23 bin 552 lira olan en düşük emekli aylığına yüzde 10 zam yapılması halinde tutar yaklaşık 25 bin 907 liraya yükselecek. Bu rakama 5 bin liralık seyyanen zam eklenmesi durumunda aylık ödeme yaklaşık 30 bin 907 liraya ulaşacak.

Gündemdeki diğer senaryolarda ise en düşük emekli aylığının 33 bin ila 35 bin lira bandına çıkarılması ihtimali de konuşuluyor. Ancak hangi formülün uygulanacağı ve zam oranlarının ne olacağı henüz netleşmiş değil.

PRİM GÜN SAYISINA GÖRE ZAM FORMÜLÜ GÜNDEMDE

Emeklilerin en önemli beklentilerinden biri de prim gün sayısı ile maaş arasındaki farkın yeniden düzenlenmesi. Mevcut sistemde 3 bin 600 gün prim ödeyerek emekli olanlarla 9 bin veya daha fazla prim günü bulunan bazı emeklilerin aylıkları arasındaki farkın oldukça azaldığı belirtiliyor.

Özellikle 25-30 yıl çalışarak yüksek prim ödeyen emeklilerin maaşlarının en düşük emekli aylığına yaklaşması, prim gün sayısını esas alan yeni bir düzenleme beklentisini artırıyor.

Gündemdeki formüllerden birinin, çalışma süresi ve ödenen prim gününü daha fazla dikkate alması bekleniyor. Böylece uzun yıllar çalışıp daha fazla prim ödeyen emeklilerle daha az prim günü bulunan emekliler arasındaki maaş farkının yeniden açılması hedefleniyor.