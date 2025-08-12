Altın fiyatları yükselişe geçti: Gram ve çeyrek altın yeni haftaya değer kazancıyla başladı

12 Ağustos 2025 Salı günü altın piyasasında hareketlilik yaşanıyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatları güne yükselişle başladı. İşte güncel piyasa verileri ve uzman yorumları.

Altın piyasası, 12 Ağustos 2025 Salı günü hareketli bir seansla güne başladı. Gram altın fiyatı, serbest piyasada saat 10:00 itibarıyla alışta 4.381,71 TL, satışta ise 4.382,18 TL seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın ise 7.010,73 TL'den alınırken, 7.164,86 TL'den satılıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

Ons altın fiyatları da yükseliş trendini destekliyor. Şu anda 3,345 dolardan işlem gören ons altın, dünle kıyaslandığında %0.07'lik bir artış gösterdi. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve yatırımcıların güvenli liman arayışı, ons altının değer kazanmasında etkili oluyor. Peki, bu yükselişin arkasında yatan sebepler neler?

Uzmanlar, küresel enflasyon endişelerinin ve jeopolitik risklerin altının cazibesini artırdığını belirtiyor. Özellikle gelişmiş ülkelerdeki enflasyon oranlarının yüksek seyretmesi, yatırımcıları alternatif yatırım araçlarına yönlendiriyor. Ayrıca, dünya genelindeki siyasi belirsizlikler ve ticaret savaşları da altının güvenli liman özelliğini ön plana çıkarıyor. Analistler, önümüzdeki dönemde altın fiyatlarının seyrini etkileyebilecek faktörler arasında merkez bankalarının para politikalarını, enflasyon verilerini ve jeopolitik gelişmeleri sayıyor.

Özellikle ABD Merkez Bankası (FED) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararları, altın fiyatları üzerinde önemli bir etki yaratabilir. Enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi durumunda, altın fiyatlarında daha da yükseliş görülebilir. Yatırımcılar için altın, hem bir değer saklama aracı hem de portföy çeşitlendirme imkanı sunuyor. Ancak, altın fiyatlarının dalgalı bir seyir izleyebileceği unutulmamalı. Bu nedenle, yatırım kararları alırken dikkatli olmak ve uzman görüşlerinden faydalanmak önem taşıyor. Özellikle kısa vadeli alım satım yapan yatırımcıların, piyasayı yakından takip etmeleri ve risk yönetimi stratejileri uygulamaları gerekiyor. Uzun vadeli yatırımcılar ise, altının güvenli liman özelliğinden faydalanarak portföylerini koruyabilirler. Altın fiyatlarındaki bu hareketlilik, düğün sezonunun da etkisiyle talepte artışa neden olabilir. Özellikle çeyrek altın, geleneksel olarak düğünlerde hediye olarak tercih edilen bir yatırım aracıdır. Bu nedenle, yaz aylarında çeyrek altın talebinde artış yaşanması bekleniyor.

Sonuç olarak, 12 Ağustos 2025 Salı günü altın fiyatları yükseliş gösterdi. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarındaki artış, küresel enflasyon endişeleri ve jeopolitik risklerle destekleniyor. Yatırımcıların piyasayı yakından takip etmeleri ve uzman görüşlerinden faydalanarak yatırım kararları almaları önemlidir. Önümüzdeki dönemde merkez bankalarının kararları ve enflasyon verileri, altın fiyatlarının seyrini belirleyecek önemli faktörler olacaktır.