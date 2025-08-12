FİNANS

Altın fiyatları yükselişe geçti: Gram ve çeyrek altın yeni haftaya değer kazancıyla başladı

Altın fiyatları, yatırımcıların yakından takip ettiği bir konu olmaya devam ediyor. 12 Ağustos 2025 Salı günü, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında artış gözlemlendi. Ons altın da değer kazanırken, piyasaların genel durumu ve beklentiler mercek altına alındı.

Altın piyasası, 12 Ağustos 2025 Salı günü hareketli bir seansla güne başladı. Gram altın fiyatı, serbest piyasada saat 10:00 itibarıyla alışta 4.381,71 TL, satışta ise 4.382,18 TL seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın ise 7.010,73 TL'den alınırken, 7.164,86 TL'den satılıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

Ons altın fiyatları da yükseliş trendini destekliyor. Şu anda 3,345 dolardan işlem gören ons altın, dünle kıyaslandığında %0.07'lik bir artış gösterdi. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve yatırımcıların güvenli liman arayışı, ons altının değer kazanmasında etkili oluyor. Peki, bu yükselişin arkasında yatan sebepler neler?

Uzmanlar, küresel enflasyon endişelerinin ve jeopolitik risklerin altının cazibesini artırdığını belirtiyor. Özellikle gelişmiş ülkelerdeki enflasyon oranlarının yüksek seyretmesi, yatırımcıları alternatif yatırım araçlarına yönlendiriyor. Ayrıca, dünya genelindeki siyasi belirsizlikler ve ticaret savaşları da altının güvenli liman özelliğini ön plana çıkarıyor. Analistler, önümüzdeki dönemde altın fiyatlarının seyrini etkileyebilecek faktörler arasında merkez bankalarının para politikalarını, enflasyon verilerini ve jeopolitik gelişmeleri sayıyor.

Özellikle ABD Merkez Bankası (FED) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararları, altın fiyatları üzerinde önemli bir etki yaratabilir. Enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi durumunda, altın fiyatlarında daha da yükseliş görülebilir. Yatırımcılar için altın, hem bir değer saklama aracı hem de portföy çeşitlendirme imkanı sunuyor. Ancak, altın fiyatlarının dalgalı bir seyir izleyebileceği unutulmamalı. Bu nedenle, yatırım kararları alırken dikkatli olmak ve uzman görüşlerinden faydalanmak önem taşıyor. Özellikle kısa vadeli alım satım yapan yatırımcıların, piyasayı yakından takip etmeleri ve risk yönetimi stratejileri uygulamaları gerekiyor. Uzun vadeli yatırımcılar ise, altının güvenli liman özelliğinden faydalanarak portföylerini koruyabilirler. Altın fiyatlarındaki bu hareketlilik, düğün sezonunun da etkisiyle talepte artışa neden olabilir. Özellikle çeyrek altın, geleneksel olarak düğünlerde hediye olarak tercih edilen bir yatırım aracıdır. Bu nedenle, yaz aylarında çeyrek altın talebinde artış yaşanması bekleniyor.

Sonuç olarak, 12 Ağustos 2025 Salı günü altın fiyatları yükseliş gösterdi. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarındaki artış, küresel enflasyon endişeleri ve jeopolitik risklerle destekleniyor. Yatırımcıların piyasayı yakından takip etmeleri ve uzman görüşlerinden faydalanarak yatırım kararları almaları önemlidir. Önümüzdeki dönemde merkez bankalarının kararları ve enflasyon verileri, altın fiyatlarının seyrini belirleyecek önemli faktörler olacaktır.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.386,85
4.387,32
% 0.27
13:25
Ons Altın / TL
136.327,51
136.353,46
% 0.19
13:40
Ons Altın / USD
3.347,03
3.347,35
% 0.13
13:40
Çeyrek Altın
7.018,96
7.173,27
% 0.27
13:25
Yarım Altın
13.994,05
14.346,55
% 0.27
13:25
Ziynet Altın
28.075,85
28.605,35
% 0.27
13:25
Cumhuriyet Altını
29.119,00
29.559,00
% -0.31
12:15
gram altın çeyrek altın Altın altın fiyatları canlı altın fiyatları
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

