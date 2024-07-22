Altın fiyatlarına ‘Joe Biden’ hareketliliği: Yeni rekor için tüm koşullar uygun bulundu: Tarihi açıkladılar

ABD’de gerçekleştirilecek seçimler öncesinde mevcut başkan ve aday Joe Biden'in çekilmesi ve Harris'i desteklediğini açıklaması, diğer aday Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönme şansına yardımcı mı yoksa engel mi olacağı konusunda yeni soruları akıllara getirdi. Ons altın fiyatı erken saatlerde 2412,20 dolara kadar yükselişin ardından şu sıralarda yüzde 0,18 artışla 2405,54 dolardan işlem görüyor.

GÖZLER ULUSAL KONGRE’DE

Kamala Harris'in yarışta yer alması için önümüzdeki ay yapılacak ulusal kongrede Demokratlar tarafından resmi olarak aday gösterilmesi gerekiyor. Kasım ayındaki genel seçimlere doğru koşu hız kazanırken, anketler Trump'ın açık ara önde olduğunu gösteriyor. Cumhuriyetçi adaya olan destek, 13 Temmuz'da Pennsylvania'da düzenlenen bir mitingde suikastçı kurşunu ile sıyrılmasının ardından arttı.

ALTINDA YENİ REKORLAR İÇİN TARİHİ AÇIKLADILAR

Capital.com'un finansal piyasa analisti Kyle Rodda, faiz indirimi beklentisi ve ABD'deki siyasi belirsizliğin altın fiyatlarını desteklediğini, altının 2024 yılı bitmeden yeni bir rekor seviyeyi görmesi için koşulların uygun olduğunu söyledi.

Rodda, “Bence ABD ve Çin arasında neredeyse durdurulamaz bir ayrışma süreci var, bu sadece Trump başkanlığında daha şiddetli hale gelecek veya hızlanacak. Altın, jeopolitik gerginliklerin artmasından kesinlikle faydalanacaktır” dedi.

BUGÜN GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Geçtiğimizi hafta rekor seviyelere çıksa da haftayı düşüşle kapatmıştı. Haftanın ilk gününde 24 ayar gram altın 2743 TL, çeyrek altın 4.358 TL ve Cumhuriyet altını da 17.714 TL seviyelerinde bulunuyor.